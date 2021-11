LÉTOURNEAU, Lyse

(née LESAGE)



De Sainte-Thérèse, le 17 novembre 2021, à l'âge de 88 ans, est décédée Mme Lyse Lesage Létourneau, épouse de feu M. Pierre Létourneau, fille de feu M. Tancrède Lesage et de feu Mme Willinda Martin.Elle laisse dans le deuil ses enfants France (Gaétan), Michel (Chantal), ses petits-enfants Pier-Olivier et Marianne (Patrick), son arrière-petite-fille Kamila, ses frères Gilles, Réjean (Bernadette), Pierre (Doris) et Daniel (Lise), sa belle-soeur Céline, ses beaux-frères Jean-Guy, Léo et André, ses neveux et nièces, ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances au :RÉGIONAL GUAYROSEMÈRE, J7A 3R8le vendredi 3 décembre de 14h00 à 18h00. Une cérémonie aura lieu la même journée, au salon, à 17h30.Votre témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC.