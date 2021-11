LAFOREST, Jacques



De Repentigny, le 15 novembre 2021, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Jacques Laforest, époux de madame Monique Latour.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Serge, Sylvie, Chantal et Martin, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, parents et amis.La famille vous accueillera le vendredi 3 décembre 2021 de 10h à 12h au :Une cérémonie suivra à 13h en l'église Notre-Dame-des-Champs, 187 bl. Iberville, Repentingy.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'organisme Fin à la Faim de Repentigny.