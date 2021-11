BÉLANGER, Léopold



Au C.H. Pierre-Le Gardeur, le 20 novembre 2021, à l'âge de 95 ans, est décédé M. Léopold Bélanger, époux de feu Mme Thérèse Rivest.Il laisse dans le deuil ses enfants: Danielle (Ambroise), Lyne (Yves) et Stéphane, ses petits-enfants: Dominique, Éric, Jean-Phillip et Émélie, ses arrière-petits-enfants, beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 4 décembre de 10h à 11h en l'église de Saint-Paul l'Ermite, les funérailles suivront à 11h.