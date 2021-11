CARIGNAN, Denis



À l'hôpital Cité de la Santé, le 15 novembre 2021, à l'âge de 89 ans, est décédé Denis Carignan, époux de feu Suzanne Chartrand et père de feu Claire (Richard).Il laisse dans le deuil ses enfants Andrée (Robert) et Robert (Nancy), ses quatre petits-enfants Alexandre, Geneviève, Olivier et Catherine, ses arrière-petits-enfants, neveux, nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire :le vendredi 3 décembre 2021 de 13h à 17h et 19h à 21h et samedi dès 8h30. Une célébration commémorative aura lieu le samedi 4 décembre 2021 à 9h30.Au lieu de fleurs, des dons à la Société canadienne de cancer seraient appréciés.