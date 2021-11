FONTAINE, Georgette



C'est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons le décès de Madame Georgette Fontaine survenu à Ste-Agathe-des-Monts, le mercredi 10 novembre 2021, à l'âge de 91 ans, épouse de feu Laurent Bourbeau.Elle laisse dans le deuil ses trois enfants Denis (Nathalie), Yves (Diane) et Lyne (Pierre), ses petits-enfants Isabelle (Patrice), Maxime, Audrey-Ann (Steven), Guillaume (Marie-Pascale), Marc-Antoine (Catherine) et Pierre-Yves (Sydney), ses arrière-petits-enfants Liam, Logan, Ophélia et Mathis, sa soeur Jacqueline et son frère Denis, ses neveux et nièces, cousins, cousines, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le samedi 4 décembre 2021 à compter de 13 heures en la Cathédrale de Saint-Hyacinthe, 1900 rue Girouard O. St-Hyacinthe, Qc, J2S 3A3. Les funérailles seront célébrées dès 14 heures en présence des cendres, suivi de l'inhumation au cimetière du même endroit.La Coopérative funéraire des Laurentides, offre à la famille éprouvée ses plus sincères condoléances.