BOILEAU, Gérard

Fils de feus Fernand Boileau et Judith Campeau, frère de Josée et Anne, beau-frère d’André Lacroix, oncle de Marie-Claude (Olivier), Xavier (Marie), Nicolas et Myriam, Gérard laisse aussi dans le deuil des cousins, cousines, oncle et tantes appréciés.Fier agent de sécurité pendant 40 ans, il désirait saluer ses collègues de Sécuritas.La famille recevra vos condoléances le jeudi 2 décembre de 16h à 20h, au complexe :La famille remercie chaleureusement l’équipe du 5e étage du CHSLD Saint-Georges qui l’a si bien entouré.