LEDUC, Monique



À Beauharnois, le 23 novembre 2021 à l'âge de 90 ans, est décédée Mme Monique Leduc, épouse de feu Jean-Guy Leduc.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Michel (Sonia), Daniel (Carole), Mario (Manon), Stéphane (Anne-Marie) et Gilles, ainsi que ses petits-enfants: Frédérick (Cynthia), Sébastien (Jennifer), Simon (Véronique), Vanessa (Joël), Roxanne, Marianne, William (Chloé), Jean-Christophe (Laurianne) et Alexandra, de même que ses arrière-petits-enfants: Liam, Emy-Rose, Tom, Lexie, Evelyne, Samy, Léanne et Leni.Elle laisse également dans le deuil son frère Claude, sa soeur Huguette, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, de même qu'autres parents et amis.Les funérailles se feront le samedi 4 décembre 2021 à 14h en l'église St-Clément de Beauharnois. La famille recevra les condoléances à l'église à partir de 13h. Elle reposera au cimetière de la paroisse avec son époux.Un merci bien spécial à Suzanne Prud'Homme ainsi qu'au personnel de l'hôpital Anna-Laberge.Tout témoignage de sympathie peut s'exprimer par un don à la fondation de l'hôpital Anna-Laberge.fondationannalaberge.comDirection funéraireBEAUHARNOIS450-225-2200