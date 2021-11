Abandonnée par ses amies le jour de leur «friendsgiving»

Une femme qui avait planifié pendant des semaines un souper d’Action de grâce pour elle et ses amies était au bord des larmes lorsqu’aucune d'elles ne s’est présentée à la soirée.

Selon Christian Zamora, le copain de Maryann, cette dernière avait tout décoré et passé des heures à préparer le festin pour finalement être laissée à elle-même après que ses amies lui ai fait faux bon..

Dans une vidéo devenue virale sur TikTok, Christian Zamora explique qu’aucune de ses amies ne lui a dit qu’elles n’allaient pas être présentes.

«Elle était très excitée pour son premier ''friendsgiving'', mais personne n’est venu. Elle a décoré le sous-sol au complet et cuisiné tellement de nourriture. J’essaie de lui remonter le moral, mais rien ne fonctionne», écrit-il dans la vidéo qui a été vue plus de 14 millions de fois.

Dans la vidéo, le tiktokeur fait le tour de la pièce pour montrer tous les préparatifs qui ont été faits pour la soirée qui devait être festive et célébrer l’amitié. L’on voit également Maryann assise seule à la table alors qu’elle s’efforce de retenir ses larmes.

«Tout était planifié, tout était prêt. Mais le jour venu, personne ne lui répondait dans leur conversation de groupe. Personne ne textait ou n’appelait. Elle croyait que tout le monde allait être en retard. Trois heures plus tard, elle a compris que personne n’allait venir», mentionne Christian Zamora dans une autre vidéo.

Heureusement, ce dernier a en partie sauvé la soirée, alors que lui et ses amis sont venus l’accompagner.

«Elle m’a téléphoné pour me dire ce qui était arrivé. Je me suis donc dirigé vers sa maison et en chemin j’ai invité quelques amis», dit-il.

Malgré tout, Maryann n’était pas fâchée. Elle était plutôt déçue de ses propres amies. Elle a tout de même eu de la bonne compagnie et passé un bon moment, selon Christian Zamora.

De son côté, Maryann a mis fin à sa relation d’amitié avec celles qui lui ont fait faux bon.

«Évidemment, je les ai retirées de ma vie. Mais ç’a été une bonne soirée. Ses amis et son frère sont venus et ils ont apporté des choses. Nous avons passé un bon moment», dit-elle dans l'une des vidéos.