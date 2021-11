Abitibi-Témiscamingue: Émilise Lessard-Therrien victime d’un accident de la route

La députée solidaire dénonce un manque de considération pour les réalités de l’Abitibi-Témiscamingue

Victime d’un accident de la route jeudi soir, la députée solidaire de Rouyn-Noranda—Témiscamingue, Émilise Lessard-Therrien a fait état d’une «crise» dans les services de santé et de télécommunications de la région.

Mme Lessard-Therrien est arrivée à l’aéroport de Rouyn-Noranda, après être partie de Québec, vers 22h jeudi soir. Malgré une tempête de neige qui faisait rage, elle a décidé de prendre la route pour rentrer chez elle et se réveiller auprès de ses enfants.

Mais malgré une conduite prudente, le dépassement d’un poids lourd a enseveli son véhicule de neige, lui retirant tous ses repères, et poussé la députée à se retrouver dans un ravin sous la route.

« J’ai été très chanceuse. Cent mètres plus loin, la route passait entre deux caps de roches. Disons que l’accueil aurait été beaucoup plus hostile que le foin et la glaise qui a freiné mon élan », raconte-t-elle sur les réseaux sociaux.

capture d'écran facebook

Des services défaillants

Mais cet accident lui a rappelé l’ampleur des problématiques qui touchent la région en matière de santé et de télécommunication. Selon elle, il y a un manque de considération pour les « réalités géographiques, météorologiques et saisonnières » de l’Abitibi-Témiscamingue.

«J’ai pensé à Senneterre où l’urgence est toujours fermée de 16h à 8h le matin et où les services les plus proches sont à 70 km [à Val-d’Or]. Sur une route [...] isolée en plein territoire forestier», lance Mme Lessard-Therrien.

capture d'écran facebook

Les femmes du Témiscamingue auraient aussi pu se retrouver dans la même situation qu’elle en se dirigeant vers Rouyn-Noranda pour donner naissance, si l’obstétrique de Ville-Marie n’avait pas rouvert ses portes cette semaine.

«Une maudite chance qu’on ne met plus à risque les femmes en travail», ajoute-t-elle, soulignant au passage la difficulté qu’elle a eue à joindre son conjoint et une dépanneuse en raison d’une couverture cellulaire défaillante.

«Beau pick-up»

Mais ce n'est pas son témoignage, qui se voulait un appel au changement pour régler des problèmes récurrents en région, qui a suscité la plupart des réactions sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas non plus son état de santé après l'accident.

C'est plutôt le fait qu'elle conduisait un «beau pick-up à essence» qui a fait réagir de nombreux internautes.

Rappelons que la députée de Québec solidaire, qui s’est notamment rendu à la COP26 dans les dernières semaines, est porte-parole du deuxième groupe d’opposition en matière d’environnement et de lutte contre les changements climatiques.

capture d'écran facebook

«Heureusement que vous possédez un F-150 Émilise [...]», a écrit le Parti conservateur d’Éric Duhaime dans un commentaire empreint d’ironie auquel des émojis de planète et de borne à essence ont été ajoutés. Le commentaire a toutefois été effacé depuis.