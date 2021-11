Activités culturelles: quoi voir ce week-end

Voici quelques suggestions d’activités culturelles à faire ce week-end.

Piégés

Photo courtoisie, AddikTV

Avec les températures froides qui s’installent, on cherche tous une série à dévorer bien au chaud sur nos divans. Et on vient de découvrir le prétexte parfait pour s’offrir un week-end cocooning : Piégés.

Il y a un léger parfum de Décadence – sans la violence outrancière – qui colle à chacun des six épisodes de ce thriller où cinq étrangers se retrouvent captifs d’un tortionnaire masqué. C’est glauque, c’est intrigant, et ça met en vedette un Jean-Philippe Perras en très grande forme.

► Où : sur demande sur la chaîne addikTV.

-Bruno Lapointe

Le jazz du Emie R Roussel Trio

En nomination pour le meilleur album jazz de l’année 2021 avec Rythme de passage, le Emie R Roussel Trio plonge dans les sonorités de cet opus lors d’une prestation d’une heure enregistrée le 20 novembre dernier dans les studios Piccolo. Ce concert de la série Cheffes de jazz met en vedette Emie R Roussel au piano et aux claviers, Nicolas Bédard à la basse et à la contrebasse et Dominic Cloutier à la batterie. C’est en ligne jusqu’au 3 janvier.

► Où : jazzenrafale.ca

-Yves Leclerc

La passion d’Augustine en ciné-concert

Si vous avez aimé La passion d’Augustine le très beau drame de Léa Pool qui a connu un beau succès dans les salles de la province il y a six ans, ce ciné-concert présenté ce soir à la Place des arts devrait vous intéresser. Le film sera projeté sur écran géant, accompagné musicalement par une cinquantaine de musiciens de l’Orchestre et chœur de FILMharmonique, sous la direction du jeune chef Francis Choinière. François Dompierre, qui a signé la musique du long métrage, assure la direction musicale du spectacle.

► Où : Salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts, samedi, à 19 h 30

-Maxime Demers

L’ouragan Roxane Bruneau touche terre

C’est la semaine Roxane Bruneau, à Québec et Montréal. Gagnante de quatre Félix au dernier Gala de l’ADISQ, la populaire chanteuse lance la tournée de l’album Acrophobie. Elle s’installe d’abord pour trois soirs, jusqu’à dimanche, au Capitole de Québec. Trois concerts en trois soirs consécutifs à l’Olympia, du 2 au 4 décembre, marqueront aussi sa rentrée montréalaise. Les cocos qui veulent la voir avant qu’elle commence à sillonner le Québec sont priés de se hâter, les billets commencent à se faire rares en vue de cette première série de concerts d’une tournée qui s’annonce longue.

-Cédric Bélanger