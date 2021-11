TROTTIER, André



La famille Trottier a le regret de vous annoncer le décès de M. André Trottier, décédé le 23 novembre 2021 à l'âge de 78 ans. Il était le fils de feu Philippe Trottier et de feu Fleurette Boulé.Il laisse dans le deuil son fils Daniel Trottier (Isabelle Fortier), ses petits-enfants: Léa et Zack et leur Mamie Suzanne Lévesque, son frère Jean-Claude Trottier, sa soeur Lise Trottier ainsi que plusieurs neveux, nièces et de nombreux ami(e)s.La direction des funérailles a été confiée aux soins professionnels de la maison funéraire Dignité:& BEAUCHAMP47 DENISE-FRIEND, GATINEAU, QC J9H 3A8Les funérailles seront célébrées le samedi 4 décembre 2021. Dû aux restrictions de la COVID, veuillez contactez Daniel Trottier par courriel àpour participer au service.