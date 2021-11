ARCHAMBAULT (née GUITÉ)

Alice



À Montréal le 20 novembre 2021, à l'âge de 90 ans est décédée Mme Alice Guité Archambault, épouse de feu Antoine Archambault (2007).Elle laisse dans le deuil ses enfants Alain (Suzanne Legault), Chantal (Daniel Filion) et Benoit (Pascale Gauthier), ses petits-enfants Dominic (Vanessa Quinn-Laurin) et Louis-Michel, ses deux arrière-petits-enfants Olivia et Noah, ainsi que ses frères et soeurs et de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire :le jeudi 9 décembre 2021 entre 17h et 21h, et le vendredi 10 décembre 2021, entre 13h à 16h et entre 18h et 21h. Une cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 11 décembre 2021, à 11h, à l'église Saint-André-Apôtre de Montréal, située au 10530 rue Waverly, à Montréal.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du cancer du sein.