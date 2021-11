American Music Awards 2021: plumes, paillettes et découpes stratégiques

Cardi B. a volé la vedette à la 49e édition des American Music Awards. L’animatrice a saisi l’opportunité de faire de cette soirée un défilé personnel de ses créations préférées du moment. L’excentricité de la rappeuse s’est déclinée en huit tenues dont certaines en velours, parfois ornées de plumes, scintillantes et transparentes, chacune surpassant en extravagance la précédente. Trois d’entre elles se sont taillé une place dans mes préférées de la soirée. Des looks pailletés diaphanes, des robes aux découpes stratégiques et des jeux de volumes complètent le palmarès.

Photo AFP

Cardi B. a donné le coup d’envoi des AMA avec panache, glissée dans une robe de velours noir du créateur Alexandre Vauthier accessoirisée d’une coiffe de plumes carnavalesque. Elle était au Microsoft Theater de Los Angeles, mais on aurait facilement pu être sur une scène à Las Vegas.

Photo AFP

La tenue de Liza Koshy, signée Annakiki, était surprenante, un savant mélange des années 1980, d’artisanat de laine tressée et d’une touche de futurisme.

Photo AFP

Le contraste du corsage bandage et de la jupe de tulle à étages est une belle réussite pour Rachel Zegler, c’est cependant dommage que l’ourlet de cette robe Carolina Herrera soit trop long.

Photo AFP

Le rocker Machine Gun Kelly a joué la carte ostentatoire avec cet exubérant chandail Asthon Michael, orné de chaînes, de perles, d’œillets et d’agrafes, agencé à un pantalon trop long, deux ras du cou et des bagues pour former un tout bien de son époque.

Photo AFP

Olivia Rodrigo a opté pour la simplicité d’une robe pailletée légèrement transparente qui laissait entrevoir une culotte coordonnée à l’ourlet de plumes d’autruche de cette création David Koma. Quelques bijoux de la griffe américaine David Yurman sont venus compléter sa tenue.

Photo AFP

Cardi B. a accepté le prix de la chanson hip-hop de l’année pour son titre Up vêtue d’une robe aérienne chartreuse que l’on associe à l’univers de Jean-Paul Gaultier par ses seins coniques.

Photo AFP

Coi Leray a puisé dans les archives Gucci par Tom Ford pour en ressortir cette classique « petite robe noire », lui conférant une silhouette tout en sensualité.

Photo AFP

C’est derrière un masque en or, agencé à d’énormes boucles d’oreille et des gants décorés d’ongles, et drapé d’un voile noir que Cardi B. a foulé le tapis rouge. Encore une autre tenue issue de la collection Schiaparelli haute couture qui trouve preneur chez les stars.

Photo AFP

La Canadienne Tae McRae a revisité la veste-robe avec ce modèle aux manches ballons de la griffe Annakiki.

Photo AFP

Halle Bailey s’est glissée dans une robe de velours marron de LaQuan Smith dont l’ouverture était retenue d’un laçage croisé, repris par ses sandales métalliques. Un choix de chaussures différentes aurait été plus heureux.

Photo AFP

En optant pour cette robe Monsoori, Chloe Bailey a choisi l’excès d’une fente (très haute), d’un décolleté et d’une découpe stratégique et elle a su bien jouer le tout.