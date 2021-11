BRETON, Roland



Le 22 novembre 2021, à l'âge de 96 ans est décédé M. Roland Breton de Candiac, époux de Mme Gisèle Allard.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Pierre (Françoise), Michel, Sylvie (Claude), Martine (Jean-Louis) et Caroline (Eric), ses 11 petits-enfants, ses 6 arrière-petits-enfants, ses belles-soeurs Solange Allard et Marcelline Allard, ses neveux et nièces, ainsi que de nombreux parents et amis.La famille vous accueillera au :425, CHEMIN ST-JEANLA PRAIRIE, QUÉBEC, J5R 2K8le samedi 4 décembre 2021 à partir de 11h. Les funérailles suivront à 15h à l'Église La Nativité 155 boul. St-Jean, La Prairie, Québec, J5R 2J9.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer.