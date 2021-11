McDUFF, Gisèle



Entourée de l'amour des siens, le 8 novembre 2021 est décédée Mme Gisèle McDuff, 94 ans, épouse de feu Yvon Beaudry et mère de feu Serge Beaudry (Diane Roch) et de feu Manon Beaudry (Pierre-Yves Clément).Elle laisse dans le deuil ses enfants Michel (Louise Aubertin), Jean et Richard (Julie Johnson). Elle manquera beaucoup à ses neuf petits-enfants : Martin, Marilyne, Marie-Christine, Geneviève, Alexandra, Benjamin, Félix, Marie-Pierre et Ève-Marie ainsi qu'à leur conjoint(e). Elle laisse aussi dans le deuil ses cinq arrière-petits-enfants, sa soeur Marcelle (feu Bernard Benoit), autres parents et amis.La famille recevra les condoléances en l'Église Sainte-Marthe (7580, boulevard Gouin Est, Montréal, H1E 1A8), le vendredi 3 décembre dès 12h30, les funérailles seront célébrées à 14h00.Vos témoignages de sympathie peuvent s'exprimer par un don à la Fondation du CHUM./fondationduchum/DIM/