JARRY, André

À l’Hôpital Cité-de-la-Santé, le 21 novembre 2021, entouré de ses enfants, est décédé M. André Jarry, à l’âge de 83 ans. Il était le fils de feu Fernand Jarry et de feu Gabrielle Mallette. Il est précédé dans la mort par ses frères Luc et Robert.Il laisse dans le chagrin ses filles Elizabeth (Marc Beaulieu) et Marie-Josée (Eric Boyer), ses petits-enfants Stéphanie Gourdeau (Charles-Alexandre Lacroix), Catherine Gourdeau (Victor Leblanc), Alexandra, Julia et Nicholas Boyer. Il était l’aîné de sa fratrie et laisse dans le deuil sa soeur Francine et son frère Marc ainsi que plusieurs cousins, neveux et amis.Il fut l’époux en premières noces de feu Lise Clermont et en deuxièmes noces de Andrée Gervais (Camille Bouchard).André a travaillé toute sa vie dans le domaine de l’automobile. Sa carrière dans la vente débuta à la fin des années 1950 chez Jarry Automobile, le garage de son père à Pont-Viau. En plus d’être un papa bien fier de ses filles et de ses petits-enfants, on se souviendra d’André comme d’un bon vivant qui adorait la compagnie de ses nombreux amis et connaissances. Il était aussi un grand amateur de sports surtout le football, le hockey et le golf. Il fut d’ailleurs un excellent joueur de golf et membre du prestigieux club de Laval-sur-Le-Lac pendant de nombreuses années.La famille recevra les condoléances de 11h à 14h, le lundi 6 décembre 2021 au :suivi d’une commémoration à la mémoire d’André à 14h.La famille tient à remercier l’équipe médicale de l’Hôpital de la Cité-de-la-Santé, 5ème étage (aile NE) et de l’Unité des soins palliatifs pour les soins exceptionnels, leur délicatesse et leur soutien.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des Maladies du Coeur et de l’AVC.N.B: Dû aux restrictions sanitaires actuellement en place, les visites seront limitées à la famille et aux amis proches.Rive-Nord 514-770-9770 salonlfc.com