Changer le devenir de l'humanité

Inspiré par ses propres expériences dans l’univers de l’hypnose, Bernard Werber propose un étonnant voyage dans le temps dans son nouveau roman, La prophétie des abeilles. À travers le parcours de son héros, René Toledano, il nous fait voyager dans un futur proche où les abeilles ont disparu. Un précieux ouvrage écrit par un Templier en 1099 contient peut-être une solution pour sauver ce futur ?

René Toledano est professeur d’histoire à la Sorbonne et un fervent pratiquant d’hypnose régressive. Un jour, au lieu de revenir dans ses vies passées, il se projette dans le futur.

Ce qu’il découvre est effrayant : en 2051, l’humanité est au bord du gouffre parce que les abeilles ont disparu. D’autres catastrophes ont suivi : famine généralisée, chaos et troisième guerre mondiale.

Photo courtoisie

René apprend qu’une prophétie écrite en 1099 par un Templier de Jérusalem contient la solution pour sauver cet avenir ravagé. Il se lance en quête de cette fameuse prophétie des abeilles, même s’il ignore tout de l’endroit où retrouver cette prophétie. Il n’a pas trop le choix : il doit revenir dans le passé pour retrouver sa trace, siècle après siècle.

Il pratique l’hypnose

Bernard Werber, en entrevue, raconte son intérêt pour l’hypnose et l’autohypnose, qu’il pratique régulièrement. « J’ai commencé, comme journaliste scientifique, à m’y intéresser. J’ai fait des articles à l’époque dans Le Nouvel Obs là-dessus », rappelle-t-il.

Il s’est ensuite mis à pratiquer, pour apprendre. « Je me suis aperçu qu’il suffisait de proposer aux gens de fermer les yeux pour visionner quelque chose et soit ça marche, soit ça ne marche pas. C’est le pouvoir de la visualisation. »

Il a fait de l’hypnose régressive et de l’hypnose qui lui permet de se projeter dans le futur.

« Je fais de l’hypnose chaque fois que j’ai de l’insomnie. Avec le temps, j’ai de plus en plus d’insomnie... Quand je suis réveillé, à deux heures du matin, j’ai du temps à perdre. Je vais dans le couloir avec les portes et je les ouvre pour voir ce qu’il y a derrière, puis je prends des notes, pour me rappeler ce que j’ai vu. »

Retour au Moyen-Âge

La prophétie des abeilles, son nouveau roman, est-elle arrivée par hypnose ?

« Je me suis inspiré de ce que j’ai vécu pour visualiser le Moyen-Âge, parce que j’ai vécu au Moyen-Âge, mais je n’ai pas eu de vie de croisé. Mais l’idée du roman, non. Ça fait longtemps que je réfléchissais à comment Nostradamus avait pu arriver et dire : il va se passer ça dans 50 ans, dans 100 ans, dans 500 ans, comment on l’a écouté et comment c’est arrivé jusqu’à nos jours. »

Bernard Werber ajoute qu’il s’est intéressé à tous les prophètes, tous ces gens qui ont pu annoncer le futur, être écoutés et retenus par l’Histoire.

« Je trouve ça troublant. M’est venue l’idée de La prophétie des abeilles quand j’ai vu que les abeilles étaient en voie de disparition. »

L’auteur à succès ajoute que tout notre monde est lié à celui de la biodiversité. « Je crois qu’il y a un message d’écologie important à transmettre. »

Il est inquiet du devenir des abeilles et de l’utilisation des pesticides.

« Je crois qu’il va falloir moraliser tout ça. Il y a quand même beaucoup de cancers en France et je pense que c’est lié aux insecticides et pesticides et au fait que la nourriture est irradiée. C’est pas anodin. Mais ça, c’est mon avis de romancier. »

« Par contre, dans mon livre, je voulais démontrer que les abeilles sont liées à toute une civilisation, tout un système qui est très ancien, qui fonctionne et dans lequel on peut trouver des leçons. »

EXTRAIT

« - Fermez les yeux. Maintenant, préparez-vous à vivre une expérience très agréable, une expérience de remontée dans une de vos vies antérieures. Êtes-vous prêt ?

– Oui.

D’une voix grave, douce et ferme, il lui proposa de se détendre, de visualiser un escalier en colimaçon à cinq marches, d’aboutir à la porte de son inconscient, puis de prendre une clef pour l’ouvrir et, une fois cette porte franchie, de s’arrêter pour observer le couloir avec les portes de ses vies antérieures numérotées.

- J’y suis. »