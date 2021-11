Claude Raymond veut que son fonds lui survive

Les dernières journées ont été fertiles en émotions pour Claude Raymond. Mercredi, l’Assemblée nationale a souligné le 50e anniversaire de la fondation portant son nom pendant les travaux de la Chambre.

Le premier ministre François Legault lui a remis une lettre encadrée témoignant de la reconnaissance du gouvernement pour son engagement communautaire auprès des jeunes.

Jeudi soir, des bénéficiaires du Fonds Claude-Raymond, des citoyens de la région de Saint-Jean-sur-Richelieu et des associés œuvrant au sein de sa fondation lui ont dit merci lors d’une soirée tenue au Collège militaire.

L’ancien lanceur des ligues majeures était soufflé par autant d’honneurs. Mais tel un bon joueur d’équipe, il a retourné cette gratitude à tous les gens qui l’épaulent dans la bonne marche de sa fondation depuis 1971.

À en juger par la longueur de la liste, il n’a oublié personne.

Son fils est déjà impliqué

De grands noms du sport québécois ont parrainé des fondations de leur vivant. On pense notamment à Jean Béliveau et à Henri Richard.

À un moment de leur vie, les deux anciens joueurs de centre du Canadien ont remis les fonds qui restaient dans les mains d’autres organisations caritatives.

Béliveau avait opté pour la Société des enfants handicapés du Québec.

Quant à Claude Raymond, il souhaite que sa fondation lui survive.

« Mon vœu est que ça continue lorsque je serai parti, espère-t-il.

« Mon fils Claude-Marc fait déjà partie de la fondation et je suis certain que ma fille Nathalie embarquerait aussi.

« Si je pars avant ma femme Rita, je suis sûr qu’elle en ferait autant elle-même. »

Record de longévité

Âgé de 84 ans, Raymond ne fait pas son âge. Il a encore le corps droit et il a toutes ses facultés. Il pourrait même s’amener encore en relève au monticule.

Mais il sait bien que personne n’est éternel.

Par contre, il pense que sa fondation mise sur les bons joueurs pour vivre encore très longtemps.

Déjà on peut parler d’un record de longévité pour un organisme du genre au Québec.

Comment expliquer cette durabilité ?

« Je prends le temps de parler au monde, répond Raymond après un moment de réflexion.

« Je me suis entouré de bonnes personnes au début. Ça a grossi, ça a grossi et les gens qui m’entouraient ont amené d’autres bonnes personnes dans le groupe. »

Pas facile, bâtir un stade

Au début, Raymond faisait équipe avec le regretté André Dion, qui était journaliste à l’hebdomadaire Le Canada Français, avec Louis McNulty, grand apôtre du sport amateur qui a arbitré aussi dans la LHJMQ, et André Trahan.

L’idée première était de bâtir un nouveau stade de baseball à Saint-Jean. Mais constatant qu’une telle entreprise serait trop onéreuse, les dirigeants ont pris la décision de venir en aide au sport amateur et aux athlètes de la région.

Depuis, la fondation a distribué autour de deux millions de dollars.

En 1988, le Fonds a octroyé 100 000 $ à la Ville de Saint-Jean pour la construction d’une piscine intérieure sur le site du Complexe sportif Claude-Raymond.

On y retrouve aujourd’hui des terrains de balle, de soccer et de football, ainsi qu’une piste d’athlétisme nommée en l’honneur de Pierre Larose, ancien gardien de but décédé d’une défaillance cardiaque alors qu’il transportait à vélo le flambeau des Jeux du Québec présentés à Saint-Jean, en 1989.

Les surplus d’argent de ces jeux furent d’ailleurs versés au Fonds Claude-Raymond, qui a saisi l’occasion pour élargir ses horizons.

Depuis, des bourses sont aussi attribuées à des jeunes qui s’affirment dans le monde des arts et de la culture, de l’éducation et des sciences.

Le merci d’Yves Laforest

L’alpiniste Yves Laforest, premier Québécois à atteindre le sommet de l’Everest en 1991, et la patineuse artistique Isabelle Brasseur furent les premiers athlètes de l’année honorés par le Fonds Claude-Raymond.

« Yves nous avait remerciés en laissant une casquette et une épinglette identifiées au Fonds sur le sommet de l’Everest », raconte Raymond avec fierté.

Ce n’est pas rien.

Laforest a malheureusement disparu avec deux autres alpinistes lors d’une expédition en Colombie-Britannique en 2003.

Après avoir gravi le mont Hope Peak, Laforest, Michel Bastien et un Français qui les accompagnait ont descendu dans un canot kayak la rivière Incomappleux.

On ne les a jamais revus.

Laforest avait 47 ans.

Aurélie Rivard se souvient aussi

De jeunes athlètes de toutes les sphères ont profité de l’appui du fonds Claude-Raymond au cours des 30 dernières années.

La nageuse Aurélie Rivard, gagnante de 16 médailles aux Jeux paralympiques de Londres en 2012, de Rio en 2016 et de Tokyo présentés l’été dernier a rendu un vibrant hommage à Raymond jeudi soir.

Elle n’aurait raté cette soirée pour rien au monde,

L’autre soir, le commandant du Collège militaire s’est présenté à Claude Raymond pour lui raconter qu’il était parmi ces nombreux jeunes à avoir porté des uniformes de baseball fournis par sa fondation dans sa jeunesse.

C’était beau de voir tout ça.

C’est le genre de moment dont on ne se lasse jamais.