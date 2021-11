Comment faire pour lâcher prise?

J’en ai vécu des années difficiles, mais celle-ci bat des records. Je ne sais plus vers qui me tourner pour obtenir un peu d’apaisement. J’ai 75 ans et je suis la mère de deux enfants, tous deux dans la cinquantaine. Un garçon et une fille que j’ai eus avec un homme dont je me suis séparée alors qu’ils avaient 11 et 8 ans.

Ma fille n’a jamais accepté cette rupture, car elle adorait son père. Je pourrais même dire qu’elle le vénérait et que surtout, elle ne comprenait pas que je puisse m’ennuyer avec lui au point de préférer partir seule vers mon destin, sans argent et sans assurance de pouvoir gagner ma vie.

Le chemin fut ardu. Il m’a fallu retourner aux études pour m’assurer de travailler dans un domaine où je pouvais espérer m’épanouir. J’ai rencontré un premier homme que j’ai aimé, mais qui est décédé à peine dix ans plus tard. Ce furent également dix années de soubresauts avec mes enfants. Ma fille a finalement choisi d’aller vivre avec son père pendant que mon fils profitait de son adolescence pour faire les quatre cents coups.

Mon fils a fini par rentrer dans le rang et se calmer avec les années. Il est le père de deux enfants, mais il est séparé de leur mère. On se voit de temps en temps, mais comme il a hérité du tempérament dépressif de son paternel, nos rencontres sont rarement réjouissantes.

Quant à ma fille, je n’ai jamais réussi par la suite à renouer avec elle de façon suivie, puisqu’elle m’en veut encore d’avoir abandonné son père, cet homme dépressif qui ne m’a jamais remplacée dans sa vie. Elle me tient responsable des nombreux creux de vague de ce dernier et me les reproche encore amèrement.

Quant à mon ex qu’il m’arrive de croiser dans certaines rencontres familiales, le regard qu’il pose sur moi chaque fois me fait sentir tout le poids d’un passé qu’il n’a jamais réussi à transcender. Ce qui fait qu’au bout du compte, je me sens le bouc émissaire de tout et pour tout le monde. C’est comme s’ils se donnaient le mot pour m’empêcher de vivre ma vie, pour me priver du droit d’être heureuse.

Les psys vantent souvent les mérites du lâcher-prise pour pouvoir accéder au bonheur. Mais comment lâcher-prise quand ce sont les autres qui agissent sur ma vie pour m’empêcher d’avoir accès à ma parcelle de bonheur ? Où que je me tourne, je me sens coupable de quelque chose. Où que je regarde, je ne vois que réprobation pour la décision que j’ai prise un jour de me séparer. Sur quoi voulez-vous que je lâche-prise bon dieu, quand je ne suis pas responsable de ce qu’on me fait subir ?

La vieillesse est vraiment un naufrage

Je vais commencer par vous rappeler la prière des Alcooliques anonymes : « Donnez-moi la sérénité d’accepter les choses que je ne peux pas changer, le courage de changer celles que je peux changer, et la sagesse d’en voir la différence. »

Vous ne pouvez rien changer au passé, parce que justement, « il est passé ». Il ne vous reste qu’à vivre avec, envers et contre tous. Vous n’avez pas à accepter qu’on vous culpabilise sans raison. Et si tel est le cas, il y a peut-être des liens que vous devriez accepter de rompre avant de vous étouffer avec.

Mais avant de procéder, posez-vous la question suivante: « Est-ce que ce sont vraiment les autres qui me renvoient cette image de moi que je n’aime pas, ou bien si c’est moi qui me la sers ad nauseam parce que je suis incapable de me pardonner d’avoir posé un geste que je n’ai jamais véritablement intégré ? »

Quand vous aurez sincèrement répondu à cette question, il sera temps de vous attaquer à tracer votre plan pour trouver la paix intérieure, car vous seule avez ce pouvoir.