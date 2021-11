Compétition à l’interne pour Abraham Toro

Les Mariners de Seattle ont fait l’acquisition du joueur de deuxième but Adam Frazier, samedi, ce qui pourrait avoir une forte incidence sur l’utilisation du Québécois Abraham Toro lors de la saison 2022.

Frazier, qui a participé au match des étoiles au cours de la récente campagne, a été acquis des Padres de San Diego en retour du lanceur gaucher Ray Kerr et du voltigeur Corey Rosier.

«Adam est un joueur établi, complet et polyvalent, a commenté le président des opérations baseball des Mariners, Jerry Dipoto, dans une courte déclaration, samedi. Sa présence ajoute de la profondeur à notre formation et notre équipe est plus complète.»

L’an dernier, alors qu’il a partagé la saison entre les Pirates de Pittsburgh et les Padres, Frazier a été utilisé au deuxième coussin en défensive durant 140 matchs. Il peut toutefois agir également comme voltigeur à l’occasion. Au bâton, Frazier a complété la saison avec une excellente moyenne de ,305.

Un poste au troisième but?

Jouant beaucoup plus régulièrement après la transaction l’ayant fait passer des Astros de Houston aux Mariners, le 27 juillet dernier, Toro a justement évolué au deuxième but à Seattle, à raison de 58 matchs sur 60.

Montrant également une belle polyvalence en défensive, le Québécois de 24 ans pourrait être déplacé à l’avant-champ, lui qui a surtout joué au troisième coussin depuis ses débuts dans le baseball majeur. Il pourrait aussi redevenir un joueur d’utilité.

En 60 parties avec les Mariners, Toro a maintenu une moyenne au bâton de ,252, frappant notamment 11 doubles et cinq circuits. Au total, le Québécois a réussi 11 longues balles – six avec les Astros – en 95 rencontres durant la saison 2021.

Ty France demeure un autre candidat pour le troisième but, advenant le cas où Evan White serait prêt à jouer régulièrement au premier coussin. Kyle Seager était le joueur des Mariners au troisième but, la saison dernière, mais il est devenu joueur autonome.