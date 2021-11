COURVILLE, Claude



Le 16 novembre 2021 à l'âge de 92 ans, porté par l'amour des siens est décédé Claude Courville à l'Institut de neurologie de Montréal.Il laisse dans le deuil sa fidèle et aimante compagne des dernières années, Suzanne Verrette; ses enfants, nés de son mariage avec feu Monique Boileau: Louise (Benoit-Marie Tremblay), Renée, Bruno (Kim Bernard) ainsi que ses petits-enfants Courville: Véronique (Maxime Gélinas), Miriam et Pier-Olivier; Cristina Castellanos (Patrick Doucet), fille de sa compagne, et ses petits-enfants Doucet: Jacob et Kaliana. Également, le pleurent, ses soeurs et son frère, Pierrette (feu André Auclair), Monique (Jacques Lesage), Gilles (feu Renée Racine) et Lise (André Derez), ainsi que plusieurs belles-soeurs et beaux-frères des familles Boileau et Verrette.La famille recevra les condoléances le jeudi 6 janvier 2022 à 10h en l'église de la Visitation, 1847 boul. Gouin est. Une messe suivra à 11h. L'inhumation aura lieu au printemps.Compensez l'envoi de fleurs par un don à Parkinson Québec ou à la Fondation CHU Ste-Justine.