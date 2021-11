OUELLET, Françoise



À l'hôpital de Notre-Dame-du-Lac, le 19 novembre 2021, est décédée à l'âge de 82 ans Mme Françoise Ouellet, fille de feu Mme Marie-Alice Boucher et de feu M. Wilfrid Ouellet. Elle demeurait à Biencourt, Témiscouata.Elle était la soeur de : Andrée, Jean-Marie (Claire Nadeau), Vianney (Denise Ouellet), Pacelli (Rita Boucher) et feu Jacqueline. Sont aussi attristés par son départ ses neveux et nièces : Rusty (Julie Proulx), Ryco (Isabelle Gagnon), Vany (Stéphanie Proulx), Michaël (Amélie Veillette) et Judith (Benoît Labrie); ses petits-neveux et nièces : Justy, Robby, Jany, Rosalie, Marianne, Becky et Kylane; la mère de Michaël, Julienne Tardif et la mère de Judith, Micheline Paquette; ses cousins, cousines, autres parents des familles Ouellet ainsi que ses ami(e)s.Selon ses volontés, il n'y aura pas d'exposition, ni de service religieux. Une cérémonie privée aura lieu ultérieurement suivie de l'inhumation au cimetière de Biencourt.Vos condoléances peuvent se traduire par un don à Opération Enfant Soleil, 450, avenue Saint-Jean-Baptiste, bureau 10, Québec (Québec) G2E 6H5.La direction des funérailles a été confiée à la :737 RUE COMMERCIALE NORDTÉMISCOUATA-SUR-LE-LACRenseignements : 418 854-2683Sans frais : 1-800-300-2951Salon : 418 854-3433 Téléc. 418 854-3439rf.caron@videotron.cawww.groupefunerairecaron.com