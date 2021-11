Dans l’œil du Québec inc.: la Caisse mise gros aux É.-U.

Chaque semaine, nous faisons un survol des transactions d’initiés, des investissements dans les entreprises d’ici et de l’actualité des sociétés cotées en Bourse.

Ivanhoé Cambridge investit 4,6 G$

La filiale immobilière de la Caisse, Ivanhoé Cambridge, a discrètement réalisé l’acquisition d’un portefeuille de 30 propriétés résidentielles regroupant près de 10 000 logements aux États-Unis pour 3,6 milliards $ US (4,6 milliards $ CA), a révélé la publication spécialisée PERE. Le portefeuille comprend notamment le complexe InTown à Miami, lequel est composé de deux tours de 15 étages, et le complexe Avana Bayview à Pompano Beach. « Nous poursuivons le pivot de notre portefeuille et investissons dans des actifs résidentiels de qualité qui offrent une croissance durable à long terme », a commenté une porte-parole d’Ivanhoé, Gabrielle Meloche. Ivanhoé et Greystar se connaissent bien : ils ont déjà investi ensemble en Californie et ont récemment fait de même à Paris.

Éric Martel achète du Bombardier

Le grand patron de Bombardier, Éric Martel, a acheté 100 000 actions de l’entreprise montréalaise à un prix unitaire de 1,74 $, le 17 novembre. Le titre a perdu près de 20 % au cours du dernier mois. Hier, il est descendu jusqu’à 1,66 $ avant de remonter légèrement. Il a tout de même crû de plus de 270 % depuis le début de l’année.

Ils vendent du Cogeco

Le président exécutif du conseil d’administration de Cogeco, Louis Audet, et le PDG de cette dernière, Philippe Jetté, ont réalisé de modestes gains en exerçant des droits de souscription de l’entreprise et de sa principale filiale, Cogeco Communications. M. Audet a ainsi empoché un peu plus de 150 000 $ tandis que M. Jetté a touché environ 175 000 $.

Valeo recueille 20 M$

L’entreprise Valeo Pharma de Kirkland a conclu cette semaine un financement de 20 millions $ auprès d’Investissement Québec et de Desjardins. Les deux institutions ont acquis chacune pour 10 millions $ de débentures (titres d’emprunt non garantis) de Valeo. Cette dernière commercialise des produits ciblant les maladies respiratoires et dégénératives ainsi que le cancer. Ses actions sont cotées à la Bourse des valeurs canadiennes (CSE).

Des acheteurs chez iA et Uni-Sélect

Des dirigeants d’IA Société financière et d’Uni-Sélect ont acheté des actions de leurs employeurs respectifs au cours des derniers jours. Le PDG d’iA, Denis Ricard, et un de ses v.-p., Pierre Miron, ont investi ensemble quelque 245 000 $ dans l’assureur de Québec. De leur côté, le PDG d’Uni-Sélect, Brian McManus, et deux autres dirigeants ont acheté pour plus de 650 000 $ d’actions de l’entreprise de Boucherville.