Dix jours de congé maladie payé aux employés fédéraux: le gouvernement dépose son projet de loi

Le gouvernement Trudeau a présenté vendredi un projet de loi omnibus, qui permettra entre autres aux employés sous réglementation fédérale de bénéficier de dix jours de congé de maladie payé.

Selon les estimations gouvernementales, sur les près de 950 000 personnes travaillant dans le secteur privé sous réglementation fédérale, environ 583 000 ont moins de 10 jours de congés de maladie payés et pourraient bénéficier de la législation.

«Les Canadiens ne devraient pas avoir à choisir entre rester à la maison lorsqu’ils sont malades et nourrir leur famille. Le congé de maladie payé protégera les travailleurs et leurs proches, protégera leurs emplois et leurs milieux de travail», a déclaré le ministre du Travail Seamus O’Regan Jr.

Bien qu’heureux du dépôt du projet de loi, le chef du NPD, Jagmeet Singh, a rapidement critiqué l’annonce.

«Pendant 18 mois, les gens ont dû se présenter à leur travail en étant malades. Les gens risquaient de tomber malades au travail. Ils se sont retrouvés à l’hôpital ou pire, simplement parce que Justin Trudeau refusait de mettre en place 10 jours de congé de maladie payés. Au lieu de défendre les gens et leurs familles, Justin Trudeau a méprisé les travailleuses et travailleurs et le NPD qui ne demandaient que des congés de maladie payés, dont les gens avaient tant besoin», a partagé le chef du NPD.

La Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI), préoccupée, a rapidement réagi à la proposition.

«La FCEI exhorte le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux à faire preuve d’une extrême prudence lorsqu’ils imposent de nouveaux coûts aux PME, alors que la majorité d’entre elles n’ont pas encore retrouvé un niveau de ventes normal et qu’elles sont lourdement endettées», a fait savoir l’organisation.

Les libéraux souhaitent que le projet de loi soit adopté en décembre.

