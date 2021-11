LUSSIER, Gilles



À Montréal, le mardi 23 novembre 2021, est décédé à l'âge de 82 ans, Gilles Lussier, époux de Claire Vallée.Outre son épouse Claire, il laisse dans le deuil ses enfants: Jacques (Maryse Drouin), Normand (Martine Bourgeois) et François (Chantal Poliquin), ses petits-enfants: Jérôme, Lydia, Gabrielle et Antoine ainsi que plusieurs autres parents: beau-frère, belle-soeur, neveux, nièces et, également, de nombreux amis proches.La famille vous accueillera au complexe funérairele dimanche 5 décembre 2021 de 14h à 18h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 18h en la chapelle du complexe.