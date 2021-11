QUIRION, Lucille



La famille Quirion a le regret de vous annoncer le décès de Mme Lucille Quirion, survenu à Montréal le vendredi 12 novembre 2021 à l'âge de 80 ans.Elle laisse dans le deuil son fils adoré Simon, ses frères et soeurs Elizabeth, Claire, Lisette, Gaston, Jean-Paul, Noël-Ange, Benoît, Clermont, Donald, ainsi que ses neveux, nièces et amis chers.Elle était la conjointe de feu Michel Bouchard. Ses collègues de travail pourront aussi la reconnaître, comme une ancienne employée de l'hôpital Fleury. Citoyenne de la ville de Laval pendant 30 ans, elle vivait maintenant sur l'île de Montréal.La famille vous accueillera au complexe funéraire :L'horaire étant le vendredi 3 décembre entre 17h et 21h, puis le samedi 4 décembre entre 9h et 13h30. Ensuite, le service funéraire sera célébré à 14h, à l'église Saint-Sylvain, 750 boul. Saint-Sylvain, Laval, H7E 2X3.