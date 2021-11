DION FORGET, Annette

C'est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès de Mme Annette Dion Forget le 18 novembre 2021 à l'âge de 91 ans dans la dignité et la sérénité, entourée de ses plus proches amours.Elle est allée rejoindre ses 2 filles adorées Manon et Lynda. Elle laisse dans un grand deuil son époux des 65 dernières années M. Irenée Forget, sa fille Lucie Forget (Martin Rathé), ses 4 petits-enfants; François Crevier (Janie Renaud), Alexandre Geleyn (Jean-Samuel Boudreault), Jean-William Dumont et Ann-Stéphanie Dumont (Laurent Laferrière) qui lui apportaient tant de bonheur et d'éclats de rire et ses arrière-petits-fils Olivier et Samuel ainsi que son gendre Jacques Geleyn.Elle laisse dans le chagrin ses soeurs; Henriette (André Carrière), Carmen et Irène (André St-Amour), ses frères; Aimé (Denise Vanier) et Réal (Suzanne Gendron), belles-soeurs et beaux-frères; Esther Grand Maison, Odette Taillefer, Aline Forget, Alphonse Forget, Nicole Forget (Serge Brouillette), Pauline Ouimet et elle manquera également à ses nombreux neveux et nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 4 décembre 2021 de 12h à 17h à la :Une réunion de prières aura lieu ce même jour à 16h au salon.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC, formulaires disponibles au salon.La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital général Juif de Montréal, une équipe humaine dévouée et attentionnée en particulier le Dr Blair Schwartz.