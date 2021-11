PROVOST-CÔTÉ, Mireille



À la Maison de soins palliatifs Source Bleue de Boucherville le 17 novembre 2021 est décédée à l'âge de 70 ans, madame Mireille Côté-Provost, épouse bien-aimée de monsieur Laurent Provost.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants adorés: Annik Provost (Steve Gauthier) et Karine Provost (Martin Gaudreau), ses petits-enfants chéris: Daphné et Olivier Bilodeau, Mary-Laurence et Béatrice Landreville, également François Bilodeau (père de Daphné et Olivier), Dominic Landreville (père de Mary-Laurence et Béatrice); sa soeur Francine Côté, son frère Bernard Côté (Lise Hardy), ses belles-soeurs, beaux-frères, neveux et nièces, autres parents et amis.La famille vous accueillera pour recevoir les condoléances au:le vendredi 3 décembre de 12h à 18h. Une cérémonie aura lieu ce même jour à 18h en la chapelle du complexe.La famille Provost désire remercier tout le personnel de la Maison de soins palliatifs Source Bleue de Boucherville pour les soins extraordinaires prodigués, leur compassion, gentillesse, chaleur humaine et leur soutien.Au lieu de fleurs, un don à la Maison des soins palliatifs Source Bleue serait apprécié en la mémoire de Mireille Côté-Provost. Des enveloppes de dons seront disponibles au complexe funéraire ou en lignehttps://maisonsourcebleue.ca/fondation/faire-un-don/