Jack Hughes s’approche d’un retour

Les Devils du New Jersey connaissent leurs premiers moments difficiles de la saison, mais pourraient bénéficier d’un petit coup de main prochainement puisque Jack Hughes a recommencé à s’entraîner régulièrement avec l’équipe, samedi.

L’attaquant de 20 ans patinait sans restriction pour la première fois en plus d’un mois. Hughes avait subi une blessure à une épaule le 19 octobre dernier, au deuxième match de la saison, face au Kraken de Seattle.

«Il a franchi une nouvelle étape pour nous. Nous l’avons impliqué dans des contacts physiques, il a hâte d’effectuer un retour, a confié après l’entraînement l’instructeur-chef Lindy Ruff. Je crois qu’il a très bien paru aujourd’hui [samedi]. Il a pris part à d’autres exercices après l’entraînement, alors il progresse chaque jour.»

Ruff n’a pas encore parlé d’échéancier précis dans le cas de l’Américain, mais celui-ci a déjà commencé à prendre des rotations avec l’unité d’infériorité numérique.

Un talent certain

Hughes, premier joueur sélectionné au repêchage de 2019, est surtout connu pour son talent offensif. Il avait montré de belles choses la saison dernière avec 31 points en 56 matchs et avait amorcé la présente campagne avec deux buts et une mention d’aide en deux rencontres.

«Sans la récolte de points et le rythme effréné de Jack, pour une longue période, vous devez vous ajuster. L’équipe s’est ajustée et joue peut-être d’une façon différente que lorsqu’il est dans la formation», a expliqué le défenseur Damon Severson.

Les Devils s’en sont bien sortis sans Hughes, mais ils n’ont remporté qu’un seul de leurs six derniers duels. Avec une fiche de 8-6-4 bonne pour 20 points, le New Jersey revendique l’avant-dernier rang de la section Métropolitaine. Un retour en uniforme du jeune espoir pourrait redonner un coup de fouet à l’équipe.

«Il est un excellent joueur, on le voit tous. On voit son talent offensif. Il reviendra et espérerons qu’il reprendra là où il a laissé en début d’année», a mentionné Severson, qui estime que les défensives de la Ligue nationale respectent beaucoup Hughes.

Les Devils recevront la visite des Flyers de Philadelphie, dimanche.

