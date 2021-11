Jeux vidéo: se faire un nid douillet

L’hiver étant la saison par excellence du «cocooning», pourquoi ne pas en profiter pour se construire la maison, la ville ou carrément l’univers de ses rêves?

Débutons par l’univers avec le dernier «Anno 2205», sixième titre d’une fort bonne franchise. Après avoir développé la planète bleue, vous partez en direction de la Lune pour y établir des bases. Jeu de planification, cet «Anno 2205» se distingue par la quantité de bâtiments, la qualité des graphiques et les objets – dont des voitures volantes – qui peuplent votre chez-vous virtuel. Et les amateurs de cette franchise d’Ubisoft peuvent se plonger dans les années 1800 avec le somptueux «Anno 1800» et ses nombreux packs d’expansion, dont... celui des Fêtes.

Un peu moins loin dans le futur, mais plus loin dans l’espace, «Imagine Earth» vous transporte, lui, vers des mondes inconnus. Comme employé d’une petite compagnie, vous devez coloniser de nouvelles planètes et créer un environnement agréable. Vous aurez aussi à vous arranger pour que les corporations qui ont déjà la main mise sur les ressources naturelles ne vous fassent pas trop d’ombre.

Il est temps, désormais, de remettre les pieds sur Terre. La première destination est «Minecraft», jeu qui offre un mode entièrement libre dans lequel vous pouvez, grâce aux blocs caractéristiques du titre, construire ce que vous voulez, de la manière dont vous le souhaitez. Pour vous donner une idée des possibilités, sachez que le Danemark, via son agence Geodata, y a recréé le pays dans son entièreté et que Reporters sans frontières a mis en ligne une bibliothèque comprenant les ouvrages censurés dans divers pays du monde.

Si vous préférez être guidés dans vos aventures ou vous amuser avec des lieux réels, «Cities in Motion» vous offre la possibilité d’améliorer le réseau de transport de Vienne, Berlin, Helsinki ou Amsterdam pendant 100 ans, soit de 1920 à 2020. Des expansions offrent de vous transporter à Tokyo, Munich, Cologne ou Leipzig, et même à Londres, San Francisco et New York. Dans le même genre, mais avec une dynamique de jeu bien différente, «Cities Skyline» vous sort des métropoles, des packs d’expansion étant disponibles pour des parcs naturels et même des villes vertes.

Toujours sur le même principe, mais avec une «twist» sympathique, voici «Banished» (qui signifie littéralement «Bannis»). Vous contrôlez un groupe de personnes qui a été banni et qui doit refaire sa vie. Pour développer votre village, vous devez user d’imagination, de créativité et faire face aux éléments et à la nature, car n’oubliez pas que vous ne disposez que d’un chariot de provisions.

Ras le bol des planètes et des villes, mais vous vous sentez l’âme d’un propriétaire? Voici «Project Highrise» dans lequel vous devez gérer des immeubles aux quatre coins du monde. Tokyo, Londres, Las Vegas, Berlin ou Miami vous attendent.

Si vous souhaitez tout simplement retrouver le confort de votre foyer, sans avoir à gérer quoi que ce soit, dirigez-vous vers «Animal Crossing Pocket Camp» pour téléphone. En pleine nature, vous pouvez vous construire votre campement en choisissant parmi le millier d’objets et les centaines de vêtements et d’accessoires.

Toujours pour téléphone, «Design Home» permet de s’amuser à rendre les pièces d’une maison toutes plus attrayantes les unes que les autres. Du côté de «Home Design Story», les graphiques sont plus enfantins et il est possible de construire une maison (ou un château) dans son intégralité.

Et pour finir, il y a un jeu dont nous n’avons pas encore parlé, mais qui s’impose comme la destination parfaite pour satisfaire tous vos besoins d’habitation virtuelle. Il s’agit bien évidemment de «The Sims», la référence en la matière. L’expansion «Cottage Living» pour «The Sims 4» vous emmènera à la campagne où vous pourrez vous construire une adorable fermette.

La perte de temps (utile) de la semaine

Nous vous parlions la semaine dernière des jeux en noir et blanc. Comment ne pas succomber à «Calvino Noir»? Car ce titre aux allures de film noir, dans lequel vous contrôler trois personnages, vous propose de découvrir de magnifiques lieux des années 1930 au fur et à mesure de vos explorations. Le rêve de tout architecte en herbe!

Le carnet de liens

«Anno 2205»: https://store.steampowered.com/app/375910/Anno_2205/ pour Windows via Steam

«Anno 1800»: https://www.ubisoft.com/fr-ca/game/anno/1800 pour Windows

«Imagine Earth»: https://store.steampowered.com/app/280720/Imagine_Earth/ pour Windows via Steam

«Imagine Earth»: https://www.xbox.com/en-us/games/store/imagine-earth/9nplw3tfsvh0 pour Xbox One et Xbox Séries X|S

«Minecraft»: https://www.minecraft.net/ pour Windows, macOS et Linux

«Cities in Motion»: https://www.paradoxplaza.com/cities-in-motion-collection/CMCM01CSK0000001.html pour Windows et macOS

«Cities Skyline»: https://www.citiesskylines.com/ pour Windows, Xbox One, PS4 et Nintendo Switch

«Banished»: https://shiningrocksoftware.com/game/ pour Windows

«Project Highrise»: https://www.kasedogames.com/projecthighrise pour Windows

«Animal Crossing Pocket Camp»: https://ac-pocketcamp.com/en-US pour iOS et Android

«Design Home»: https://www.glu.com/games/design-home/ pour iOS et Android

«Home Design Story»: https://apps.apple.com/us/app/home-design-story/id547861844 pour iPad

«The Sims»: https://www.ea.com/games/the-sims pour Windows, macOS, PS4, Nintendo Wii, Xbox One, iOS et Android

«Calvino Noir»: https://mcro.org/calvinonoir/ pour Windows, iOS et PS4