La CAQ doit exiger des comptes de Trudeau pour le chemin Roxham

La CAQ doit rapidement exiger des comptes de la part du gouvernement Trudeau pour la levée de l’interdiction d’emprunter le passage irrégulier du chemin Roxham utilisé par les demandeurs d’asile.

Même si la décision relève d’Ottawa, la plupart des coûts associés à cette décision sont assumés par le Québec, affirme le chef du Parti Québécois, Paul St-Pierre Plamondon.

« C’est ça l’absurdité. Il y a un geste volontaire de la part du fédéral et ça engendre des coûts astronomiques. C’est le fédéral qui l’ouvre et c’est le Québec qui paie. Des centaines de millions de dollars. On réclame un plan de la CAQ. On craint que la CAQ fasse comme les libéraux et se ferme les yeux », lance le chef du PQ.

Levée de l’interdiction

Ottawa a levé samedi l’interdiction d’emprunter le passage irrégulier utilisé par les demandeurs d’asile. Des infirmières ont même été embauchées pour être affectées au poste de Roxham.

Le PQ ne souhaite pas empêcher les demandes d’asile, mais réclame que ce processus parallèle irrégulier cesse.

« Pendant la pandémie, le gouvernement fédéral nous a démontré qu’on pouvait fermer les chemins illégaux. On sait que 90 % des entrées irrégulières et illégales au Canada se font par le chemin Roxham et le Québec. Il y a aussi des enjeux de sécurité », ajoute Paul St-Pierre Plamondon.

Plus tôt cette semaine, le député conservateur de Richmond-Arthabaska à la Chambre des communes, Alain Rayes, a dénoncé l’entrée illégale de plusieurs personnes avant des réfugiés qui fuient la violence à l’étranger.

Le chemin Roxham était fermé depuis mars 2020 pour « des raisons sanitaires ». À ce moment, plusieurs dizaines de migrants empruntaient cette voie chaque jour.

On ignore si l’affluence à cet endroit sera aussi importante dans les prochains mois que ce qui a été vu avant la pandémie de COVID-19.

La grande majorité

Selon les règles existantes, les demandeurs d’asile doivent se conformer à des mesures de santé publique strictes, y compris des exigences de quarantaine et de tests.

En 2018, quelque 95 % des migrants qui sont entrés de façon irrégulière au pays l’ont fait par le chemin Roxham.

À voir aussi