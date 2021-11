La carrière de Raymond Cloutier en 5 photos souvenirs

Le Grand Cirque Ordinaire

Photo d'archives

En 1969, il y a plus de 50 ans ! Raymond Cloutier fondait le collectif Le Grand Cirque ordinaire avec des amis comédiens un peu rebelles, dont Claude Laroche, Gilbert Sicotte et Suzanne Garceau (photo). Ensemble, ils allaient marquer la façon de faire du théâtre au Québec, en offrant des spectacles engagés et libres, chargés de chansons et d’improvisation.

Comédie et drame

Photo d'archives

Raymond Cloutier, à 34 ans, alors qu’il jouait dans la comédie de l’auteur allemand Henri Kleist, La cruche cassée, au TNM en 1978. La même année, il défendait le rôle-titre du film historique Riel (Louis, chef métis) et il rejoignait les plateaux de tournage du drame Cordélia, réalisé par Jean Beaudin, aux côtés de Louise Portal.

Grosse trentaine

Photo d'archives

Mai 1984, Raymond Cloutier, 30 ans, alors qu’il préparait le retour attendu du Grand Cirque ordinaire au Théâtre de Quat’Sous. Il venait de décrocher le rôle marquant du lieutenant Lafontaine dans la populaire série de Radio-Canada L’agent fait le bonheur, aux côtés de Roger Lebel, et il enseignait les arts de la scène. Trois ans plus tard, il devenait le directeur du Conservatoire d’art dramatique de Montréal.

Couple d’acteurs

Photo d'archives

Avec la comédienne Danielle Proulx, au mois de janvier 1985. Ils terminaient une grande tournée avec la pièce Waiter. Cette même année débutait la diffusion à Radio-Canada de la populaire comédie de situation L’agent fait le bonheur, dans laquelle ils jouaient deux policiers. Leur fils, le comédien et chanteur Émile Proulx-Cloutier, était né deux ans plus tôt.

Dans la peau de Drapeau

Photo d'archives

Il y a 30 ans, dans la série écrite par Lise Payette, Montréal ville ouverte, diffusée en 1992, Raymond Cloutier relevait le défi d’incarner le coloré Jean Drapeau qui, avocat à l’époque, s’était attaqué au crime organisé et à la corruption avec Pacifique Plante. Heureusement, il avait eu la chance d’observer le maire en entrevue, alors qu’il était morning man à la radio CKVL.