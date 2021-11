Roby Talbot: la tête dans les nuages

Après 25 années à accompagner les Mélissa Bédard, Martin Fontaine et autres Annie Villeneuve, Roby Talbot est fin prêt à sortir de l’ombre. Le pianiste lance aujourd’hui un deuxième album de compositions originales en moins d’un an.

« J’ai toujours été plus à l’arrière, et j’étais confortable dans ce rôle-là. Je n’avais pas forcément l’ambition – ni le temps – de prendre les devants », confie le pianiste.

C’est en effet la pandémie qui aura poussé Roby Talbot à poser sur papier – puis sur disque – ses propres mélodies. Répétitions et concerts s’étant volatilisés de son agenda, il s’est retrouvé à la maison avec de nombreuses heures à meubler... et un piano.

« Ma carrière de pianiste accompagnateur avait pris les devants ; ça devait faire 20 ans que je n’avais pas composé de chansons instrumentales. Avec la pandémie, j’ai vu tous mes contrats tomber à l’eau un à un, je me suis retrouvé seul chez moi. Et c’est là que l’envie de composer est revenue », avance Roby Talbot.

« Je n’avais pas la prétention de faire un album, mais j’entendais plusieurs personnes me dire qu’on avait besoin de musique instrumentale réconfortante en ce moment. J’ai fait un plus un et j’ai décidé de les enregistrer » complète le pianiste.

Prendre confiance

Dix premières pièces sont d’abord venues, lancées sous la forme de l’album Constellations en mars dernier. Roby Talbot rapplique avec 11 nouveaux morceaux, cette fois-ci sur Nuages, un album plus assumé. Ou, dans les mots du pianiste, « moins rigide ».

« Je me sentais beaucoup plus confiant. On entend la différence ; Constellations était plus droit, plus rigide dans ses formes, tandis que Nuages est davantage aérien et libre », souligne-t-il.

Cette confiance, Roby Talbot la cultive depuis la sortie de son premier album. Et elle lui sera utile lorsque viendra le temps de prendre la route pour présenter autant Constellations que Nuages sur scène.

Son horaire ne lui permettant pas de le faire pour l’instant – il accompagne Mélissa Bédard dans sa présente tournée –, le pianiste promet que ce n’est que partie remise.

« Affronter le public seul, ça va être une autre chose (rires). Mais ça fait huit mois que je me prépare mentalement. J’y vais étape par étape. Et je pense que je suis prêt », avance-t-il.

L’album Nuages est présentement disponible.