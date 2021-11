Lanaudière: un incendie ravage un chalet à Chertsey

Un incendie a provoqué d’importants dégâts dans un chalet inoccupé, samedi matin, à Chertsey dans Lanaudière.

Une vingtaine de pompiers ont été mobilisés pour maîtriser le brasier qui s’est déclaré aux alentours de 10 h, sur la rue des Cygnes.

Le feu a causé la perte totale du chalet et le coût des dégâts est estimé à 100 000 $, selon le directeur du Service incendie et sécurité publique de Chertsey, Jonathan Ruffo.

Les propriétaires du bâtiment étaient absents et personne n’a été blessé. L’incendie a été maîtrisé en un peu plus de 2 heures et des pompiers de Saint-Calixte, Entrelacs et Notre-Dame-de-la-Merci ont été dépêchés sur place pour venir à bout des flammes.