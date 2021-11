Le Drakkar baisse pavillon en prolongation

Le Drakkar de Baie-Comeau a vu sa séquence victorieuse prendre fin, mais a tout de même récolté un point au classement, samedi soir, quand il s’est incliné 5-4, en prolongation, devant les Sea Dogs de Saint John.

Stoppés après une séquence de quatre triomphes consécutifs, les vikings du navire sont passés bien près de prolonger leur série gagnante en livrant une autre solide prestation sur la patinoire du TD Station.

En avance 4-3 en toute fin de troisième période, les visiteurs ont vu leurs rivaux créer l’égalité à quatre partout alors qu’il ne restait que 33 secondes à faire au tableau indicateur.

Inspirés par ce filet en toute fin de rencontre, les locaux ont capitalisé dès les premiers instants de la prolongation quand William Dufour a profité d’une échappée pour inscrire son 18e filet de la campagne après seulement 15 secondes d’écoulées.

« Nous sommes passés bien près. Il y a toutefois eu quelques jeux qui leur ont permis de revenir et de se sauver avec la victoire. Outre le résultat final, nous avons quand même vu de bonnes choses », a commenté le pilote Jean-François Grégoire.

Tirant de l’arrière 3-2 après 40 minutes, les visiteurs ont de nouveau fait preuve de résilience avec deux buts rapides de leur capitaine Jacob Gaucher, en 77 secondes d’intervalle, au cours du troisième engagement.

« Au-delà des petites erreurs, les gars n’ont jamais lâché. Même avec le point au classement, personne n’était content après le match et c’est ce qui fait grandir. Il faut apprendre à gagner et nos jeunes l’apprennent de plus en plus depuis les dernières semaines. »

Auteur du but égalisateur en fin de troisième, le vétéran Ryan Francis a préparé le filet vainqueur en surtemps. Yanic Crete, Jacob Chantler et Josh Lawrence ont aussi déjoué Olivier Ciarlo, brillant dans la cause perdante.

En bref

Bombardé de 40 rondelles, le gardien du Drakkar a stoppé Ryan Francis sur un tir de punition en deuxième période...Benjamin Corbeil et Isaac Dufort ont inscrit les autres filets des Nord-Côtiers, qui compléteront leur périple au Nouveau-Brunswick, dimanche après-midi, face au Titan d’Acadie-Bathurst.

