Les libéraux réunis en congrès cette fin de semaine sont des courageux et des convaincus. Lorsque les choses sont difficiles dans un parti, peu d’opportunistes tournent autour.

Cela comporte une part de faiblesse, on veut toujours être fort et populaire. Cela comporte aussi une part de force. Des personnes convaincues, sincères et engagées accepteront de faire des choix courageux. Ils sont là pour les bonnes raisons et peuvent être le socle d’une reconstruction.

Dans l’histoire du Québec, le Parti libéral fut à plusieurs époques un vecteur de progrès. La Révolution tranquille, la Baie-James, la création d’outils économiques, ce parti abonné au pouvoir a posé plusieurs pierres dans les fondations du Québec.

L’époque Charest

Pour des raisons conjoncturelles, le Parti libéral est devenu, dans la foulée du référendum de 1995, un gros « camp du NON » plutôt qu’un véritable parti politique de progrès. Rappelons les circonstances. Le NON gagne par un poil le référendum puis voit arriver le populaire Lucien Bouchard sur la scène québécoise.

Paniqués, des leaders fédéralistes vont recruter Jean Charest à Ottawa. Il vint au PLQ pour sauver le Canada. L’exercice fut un succès : le PLQ sous Jean Charest est devenu une machine de guerre riche et puissante. Il a gagné plusieurs élections en brandissant l’épouvantail du référendum. Les électeurs ne voulant plus de référendum, ils votaient libéral.

Conséquemment, durant ces années, la préparation d’un programme solide a été négligée. Le parti se présente aux électeurs comme un rempart à un référendum sur la souveraineté. Les éléments du programme deviennent secondaires, comme des grelots marketing autour du thème central.

Aujourd’hui, le Parti libéral a perdu sa baguette magique. Être le camp du NON n’a plus aucune pertinence lorsqu’il n’y a pas de référendum dans le décor. Se présenter en rempart à la souveraineté n’a plus de sens alors que le PQ se bat pour sa survie.

Le Parti libéral doit retourner 25 ans en arrière, avant l’époque Charest. Il doit redevenir un parti qui mobilise autour d’un programme ambitieux et d’une équipe inspirante. Le PLQ doit réapprendre à être un parti politique normal comme un accidenté réapprend à marcher.

À gauche toute ?

On a assisté au cours des derniers mois aux maladresses d’un parti qui se cherche. Il semble maintenant que le Parti libéral veut faire compétition à Québec solidaire pour le titre de parti le plus à gauche ou le plus vert. Bizarre.

S’opposer à tous les projets économiques au nom de l’environnement, c’est le pain et le beurre de Québec solidaire. Quand le Parti libéral se retrouve sur les mêmes tribunes ou dans les mêmes manifestations, ses militants traditionnels restent bouche bée. Ils ne reconnaissent plus leur parti.

Équilibre entre économie et environnement. Équilibre entre développement économique et social. Équilibre entre affirmation des francophones et droits des minorités. C’est dans cette recherche d’équilibre que le PLQ a connu du succès et été utile au Québec.