Le variant Omicron menace le temps des Fêtes au Royaume-Uni

Les Britanniques commencent de plus en plus à craindre de vivre le même scénario qu’en 2020 et à être obligés de passer un Noël confiné dans leur domicile face à l’apparition du nouveau variant Omicron.

«Deux cas au Royaume-Uni, les Britanniques commencent à être inquiets», a expliqué le journaliste indépendant à Londres, Alexander Seale, en entrevue samedi à LCN.

Même si le premier ministre du Royaume-Uni, Boris Johnson, souhaite un meilleur Noël que l’an dernier, le variant Omicron pourrait compliquer les choses, selon les autorités sanitaires britanniques.

«Les conseillers scientifiques en compagnie du premier ministre étaient en conférence de presse samedi et ils ont dit que ce nouveau variant est vraiment incertain donc il va falloir attendre quelques semaines», a souligné le journaliste.

Une période d’observation

Avec les nouvelles mesures du gouvernement, les autorités se donnent une période de trois semaines pour observer le développement du virus et elles espèrent que les nouvelles mesures freineront sa propagation.

«Beaucoup de gens disent qu’ils ne souhaitent pas faire des tests PCR parce qu’ils sont doublement vaccinés, donc on pourrait se retrouver à la case de départ comme l’an dernier», a précisé Alexander Seale.

