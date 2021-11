Les bulletins de la semaine à l'Assemblée nationale

Voici les élus ou chefs de parti politique qui se sont démarqués pour les bonnes ou les mauvaises raisons au cours de la dernière semaine.

Les bulletins

PIERRE FITZGIBBON, CAQ

Photo d'archives, Stevens LeBlanc

Des entreprises ont reçu 68 millions $ d’aide même si elles ne remplissaient pas les critères, grâce à son enveloppe discrétionnaire. On comprend que les projets ont été recommandés par IQ. Tout de même, il y a iniquité pour d’autres n’ayant pas soumis de demande en sachant qu’elles ne correspondaient pas au programme.

ISABELLE LECOURS, CAQ

Photo d'archives, Stevens LeBlanc

Intervention solide et émouvante au Salon bleu sur la création du tribunal spécialisé en matière de violence conjugale et sexuelle. Elle a décrit la relation toxique dans laquelle elle s’est retrouvée, puis a lancé un message aux autres victimes. « Pense à toi, tu as le droit [...] pour bien t’occuper de tes enfants, il faut que tu commences par t’occuper de toi. »

ERIC GIRARD, CAQ

Photo Stevens LeBlanc

Le ministre avait fait des prévisions prudentes, à la Carlos Leitao, et s’est retrouvé avec plus de marge de manœuvre grâce à une reprise exceptionnelle. Il reste assez prudent tout en remettant de l’argent dans les poches de ceux qui sont le plus frappés par l’inflation. L’opposition n’a pas grand-chose à lui reprocher.

CHRISTIAN DUBÉ, CAQ / DANIEL PARÉ

Photos d'archives, Pierre-Paul Poulin et Steven LeBlanc

Le ministre de la Santé et son responsable de la campagne étaient on ne peut plus prêts pour la vaccination des enfants qui a démarré rapidement et sur les chapeaux de roue. Tout a été pensé pour rendre l’expérience la plus conviviale possible pour les jeunes. Un début prometteur.

En vrac

Ruba crie à la condescendance

Photo d'archives

Simon Jolin-Barrette s’est levé d’un trait pour interrompre la députée solidaire, qui disait que ce serait bien que le ministre Fitzgibbon « pour une fois, respecte nos règles ». Mais le leader a sitôt reçu une brique. « Heille, arrête de faire du mansplaining », lui a lancé Ruba Ghazal.

GND l’équilibriste

Photo d'archives, Agence QMI

Au congrès de QS, des militants ont qualifié la loi québécoise sur la laïcité de raciste. « Je pense qu’il n’y a pas d’intention raciste derrière la loi, par contre, c’est une conception de la laïcité qui empêche certaines personnes de travailler dans nos écoles, selon nous », a avancé Gabriel Nadeau-Dubois, confronté à ce sujet.