L’extraordinaire dans l’ordinaire

Auteur du roman primé Corps conducteur, l’écrivain montréalais Sean Michaels s’est intéressé aux caprices du hasard et au grand jeu du destin dans son nouveau roman, Les coups de dés. Ce roman fascinant, marqué par l’humour pince-sans-rire de l’auteur, pose un regard sur notre foi en une bonne étoile et transforme l’ordinaire en magie.

Theo Potiris, héros du roman, est fils d’épicier et humoriste du vendredi soir. Comme il est aussi gambler, il n’est pas stressé le moins du monde à l’idée de remettre son sort et sa vie entière entre les mains du hasard.

Un jour de printemps, à Montréal, ça va beaucoup moins bien de son côté et la chance semble l’avoir abandonné. Theo décide alors de faire ce que son père lui a recommandé avant de mourir : il décide de secouer la fatalité et d’« entrer en duel avec les possibles ». Sa quête existentielle va le mener d’un pays à l’autre, à la recherche de réponses.

Photo courtoisie

Sean Michaels, écrivain confirmé et extrêmement talentueux, a travaillé quatre ans sur l’écriture de ce deuxième roman, à la structure complexe et à l’écriture détaillée. « Je suis un romancier qui veut vraiment, avec chaque livre, essayer quelque chose de nouveau. Je voulais commencer avec quelque chose de très réaliste, avec un certain naturalisme, et virer jusqu’au point où ça devient quelque chose de très différent. »

Le roman est né d’un rêve étrange de l’auteur, au sujet d’un artiste à mi-parcours qui rencontrait une bande de voleurs. « Je me suis demandé si un artiste qui, malgré le travail, n’obtient pas de succès serait tenté de devenir voleur ! »

trouver la magie

Sean Michaels s’est aussi inspiré d’une épicerie indépendante près de chez lui, dans le Mile-End, à Montréal. « C’est un de ces anciens magasins mythiques qui sont un peu comme un labyrinthe : il faut vraiment savoir où trouver ce qu’on cherche. La nourriture pour les animaux domestiques peut être à côté des noix de pin... »

Il aime ce petit côté un peu « ésotérique ou secret, spécial, même magique », d’une épicerie comme celle-là. « Je me suis demandé comment ça se fait qu’une épicerie comme ça puisse avoir un esprit un peu magique ou un peu incroyable. Ça m’a fait penser au fait qu’il y a un peu de magie n’importe où, dans la vie, surtout dans les grandes villes. Il faut essayer de trouver cette magie. »

Pour lui, une grande épicerie est une forme de miracle. « C’est un endroit où on peut trouver tous les délices du monde, même si c’est un endroit du quartier où tous les voisins se rencontrent et se croisent. » L’extraordinaire dans l’ordinaire.