Match sans lendemain

HAMILTON | Au début de la semaine, Patrick Levels a fait des vagues en garantissant la victoire des Alouettes contre les Tiger-Cats de Hamilton dimanche après-midi en demi-finale de l’Est. Samedi, devant une poignée de journalistes présents au Stade Tim Hortons, il a réitéré sa promesse.

« Je ne changerai pas ma prédiction, a mentionné le secondeur des Alouettes. L’objectif n’est pas seulement de faire les éliminatoires. Ma mentalité est tout ou rien.

« Je mets tous mes jetons au centre de la table. Je ne suis pas un grand joueur de poker, mais j’aime prendre des risques. »

Une telle affirmation n’est pas surprenante de sa part. Depuis qu’il porte l’uniforme des Alouettes, il a toujours parlé avec ses tripes. Dans une ère où les athlètes livrent des réponses génériques, Levels sort du lot.

Samedi, on a eu l’impression qu’on assistait à une conférence de presse d’un boxeur à la veille d’un gros combat. L’Américain a poursuivi son envolée verbale pendant plusieurs minutes. C’était divertissant au possible.

« Ce n’est pas tout le monde qui est capable de mettre cette pression sur ses épaules, a ajouté Levels. Moi je ne sens pas cette pression. Je joue au football depuis l’âge de trois ans. J’ai encore des papillons dans le ventre avant les matchs, mais la différence c’est qu’ils ne me font plus mal.

« Je suis préparé, mes coéquipiers et mes entraîneurs le sont. Nous sommes qualifiés, mais nous n’avons encore rien gagné. »

Lewis jouera

Selon la charte des positions remise par les Alouettes samedi, le receveur Eugene Lewis sera en uniforme contre les Tiger-Cats. On n’a pas beaucoup de détails sur son état de santé. Sa semaine de préparation a été en montagnes russes.

« Il va jouer, a mentionné l’entraîneur-chef Khari Jones. Je ne sais pas s’il sera à 100 % parce qu’aucun joueur n’est à ce niveau à ce stade-ci de la saison.

« Nous avons un plan B si sa blessure venait le hanter durant le match. »

Pour ceux qui se posent la question, les Alouettes ont jusqu’à midi dimanche, soit une heure avant la rencontre, pour modifier leur formation partante.

Selon les prévisions météorologiques, on annonce de la neige durant la rencontre entre les deux équipes. Une situation qui pourrait avantager les Alouettes qui comptent sur un solide duo de porteurs de ballon.

« Je ne crois pas que les stratégies changeraient beaucoup avec la neige, a mentionné Jones. Tu espères seulement que ton équipe va bien répondre à la situation.

« La bonne nouvelle, c’est que nous avons pratiqué dans plusieurs conditions différentes (pluie, neige, vent) au cours de la semaine. »

Bon départ souhaité

Les Alouettes auront besoin d’un bon départ afin de gagner en confiance, mais aussi pour calmer les ardeurs des bruyants partisans des Tiger-Cats.

Ils ne peuvent pas laisser les locaux prendre leur rythme de croisière.

« C’est toujours important, spécialement lorsque tu joues dans un environnement hostile, a souligné Trevor Harris. Tous les jeux seront importants tout comme ceux qui suivront.

« Chacun d’eux peut être explosif. Notre attaque est bâtie de cette façon. Demain, ce sera intéressant pour nous. »

Depuis le début de la semaine, on parle beaucoup de la confrontation entre le porteur de ballon William Stanback et le front défensif des Tiger-Cats.

« Bien sûr, ce sera important d’établir notre jeu au sol tôt dans la rencontre. C’est une grosse partie de ce que nous faisons, a indiqué Khari Jones. Toutefois, on se sent bien avec l’idée de lancer le ballon. Trevor (Harris) a joué du bon football pour nous. Si une des deux facettes va bien, on va l’exploiter. »

5 choses à surveiller

Stanback la bougie d’allumage

Photo Agence QMI, Marc Desrosiers

Si les Alouettes veulent l’emporter dimanche, il faudra qu’ils obtiennent une grosse performance de leur porteur de ballon William Stanback. Il devra prouver que sa nomination au titre de joueur par excellence n’est pas un coup de chance.

L’expérience de Harris

Photo courtoisie, Winnipeg Blue Bombers

Trevor Harris pourrait écrire l’histoire du match si Hamilton parvient à contenir William Stanback. Au cours de sa carrière, il a souvent réussi à livrer de grandes performances en éliminatoires. Il pourrait le faire une fois de plus.

Les deux visages de Masoli

Photo Martin Chevalier

Jeremiah Masoli sera le quart partant pour les Tiger-Cats. Est-ce que ce sera la version de la première ou de la deuxième moitié de saison qui se présentera sur le terrain ? Les locaux espèrent que c’est celle des dernières semaines.

Un duel défensif ?

Photo courtoisie, LCF, GEOFF ROBIN

Avec le personnel des défensives des deux équipes, il est possible qu’on assiste à un duel à bas pointage. Ce serait tout de même intéressant même si c’est un phénomène rare dans la LCF.

Des botteurs avec le nombril vert

Photo Agence QMI, Thierry Laforce

Les botteurs des deux équipes ont un point commun : ils en seront à leurs premiers coups de pied en éliminatoires. David Côté ne semble pas intimidé par cette opportunité et ses coéquipiers ont pleinement confiance en lui.

Sur la ligne de mêlée

Photo Agence QMI, Thierry Laforce

Au poste de quart, on assistera à un choc entre Jeremiah Masoli et Trevor Harris. Ils se sont affrontés une seule fois en éliminatoires. Ce fut en 2018 à la finale de l’Est. Lors de ce match, Harris avait établi un record de la LCF avec six passes de touché. Le vétéran est confiant pour le match de dimanche.

« Ce que j’aime de notre équipe, c’est qu’elle tente toujours de s’améliorer. On a plusieurs joueurs intenses qui sont prêts à se sacrifier. Je crois que ce sera intéressant lorsque nous sauterons sur le terrain. »

À l’instar de quelques joueurs des Alouettes, le Québécois Marc-Antoine Dequoy subira son baptême du feu en éliminatoires dimanche après-midi.

« C’est vraiment excitant. Je me considère très chanceux de pouvoir participer aux séries dès ma première saison. Ce ne sont pas toutes les équipes qui sont capables de faire cela. Il y a quelque chose de spécial qui se passe dans ce vestiaire-là. Je regarde les meneurs de notre équipe et je suis une éponge à informations. »

Photo Martin Chevalier

Les Tiger-Cats s’attendent à une foule de 25 000 spectateurs pour la rencontre. Les joueurs espèrent que leurs partisans leur donneront une dose d’énergie supplémentaire. « Ce sera une belle atmosphère, a mentionné Ted Laurent. Les jeunes joueurs de notre équipe pourront en profiter. J’espère que leurs encouragements pourront avoir un impact sur le match. »

Comme prévu, le joueur de ligne offensive Philippe Gagnon manquera à l’appel pour le match de dimanche. Il sera intéressant de voir comment va se débrouiller le bloqueur Tony Washington avec quelques jours de repos supplémentaires.

Les Alouettes doivent se croiser les doigts pour ne pas qu’il arrive malheur à Trevor Harris. Shea Patterson sera le quart réserviste pour la partie contre les Tiger-Cats. La blessure au genou de Matt Shiltz est vraiment plus sérieuse qu’annoncé au départ.