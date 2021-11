NFL: vers la fin d’une longue union à Seattle?

Même avec le retour de Russell Wilson, la saison des Seahawks ne va nulle part. Le moment est peut-être venu pour le quart-arrière et son équipe de mettre un terme à la productive union qui les lie depuis 2012.

• À lire aussi: Sursis pour Nagy

• À lire aussi: Les Lions y ont cru jusqu'à la fin

• À lire aussi: Déménagement des Rams: Saint Louis obtient 790 M$ des Rams et de la NFL

Durant la saison morte, des rumeurs d’échange concernant Wilson ont circulé, sans jamais se matérialiser. La saison décevante que connaissent les Seahawks pourrait activer le processus pour vrai cet hiver.

Le fait est que les Seahawks, avec un dossier de 3-7, sont avant-derniers dans la conférence nationale, tout juste devant les misérables Lions. Pas de quoi pavoiser!

Écoutez le balado La Zone payante ci-dessous:

Certains diront que les déboires des Seahawks s’expliquent par la blessure à un doigt de Wilson, qui lui a fait rater trois matchs et qui l’ennuie visiblement depuis son retour. C’est en partie vrai, mais même avant cet incident, les Seahawks ne volaient pas bien haut. Dans cinq des six derniers départs de Wilson, l’attaque n’a pas marqué plus de 20 points.

Repartir à neuf

Que ce soit clair, net et limpide: Russell Wilson n’est pas fini! À 32 ans, il a encore de belles années de football devant lui. Or, peut-être que pour lui et les Seahawks, il est temps de regarder dans des directions opposées.

Photo AFP

Ça fait maintenant quelques années que la défensive des Seahawks vit sur sa réputation du passé, sans être à la hauteur. À l’attaque, au fil des ans, Wilson a été frappé à répétition derrière une ligne offensive trop souvent poreuse.

Même avec l’arrivée du coordonnateur Shane Waldron, l’identité offensive demeure mal définie. Les Seahawks veulent rester une équipe physique qui court avec le ballon, mais la durabilité de leurs porteurs depuis la fin de l’ère Marshawn Lynch a été mise à rude épreuve.

Il y a beaucoup de lacunes dans cet alignement et le fait d’échanger Wilson au moment où sa valeur est encore importante pourrait permettre à l’équipe de repartir sur de nouvelles bases, en plus d’offrir à leur quart-arrière des 10 dernières années une occasion d’aboutir au sein d’une équipe près du but ultime.

Photo d'archives, AFP

Quelles destinations?

L’hiver dernier, Wilson a exprimé son mécontentement quant à certaines orientations de l’organisation. Il ne s’agit pas d’un conflit irréparable, selon toute vraisemblance. Sauf qu’il devient de plus en plus clair que les Seahawks ne sont pas sur le point de redevenir des prétendants sérieux. Le désir de Wilson d’aller voir ailleurs risque de brûler pour vrai.

Des clubs très bien nantis, mais dont la position de quart-arrière laisse à désirer, risquent de se manifester.

Les Saints, s’ils parviennent à améliorer leur groupe de receveurs, deviendraient une destination intéressante avec une solide ligne offensive, un bon jeu au sol et une défensive établie.

Les Browns sont encore attachés l’an prochain à Baker Mayfield, mais s’ils jugent qu’un pivot de la trempe de Wilson est l’ingrédient manquant à leur formation très bien construite, ils pourraient appuyer sur la gâchette.

Dans la même division, les Steelers seraient un choix logique aussi, même si les mégatransactions du genre ne font pas partie de leur ADN. Les Broncos et les Raiders sont aussi des équipes qui pourraient se montrer intéressées.

Peut-être que malgré tout, Wilson demeurera à Seattle sans faire de bruit. Il lui faudra alors accepter que cette équipe doive traverser un passage à vide.

NOS PRÉDICTIONS DE LA SEMAINE 12

JEUDI

MES CHOIX

Chicago à Detroit BEARS

Las Vegas à Dallas COWBOYS

Buffalo à La Nouvelle-Orléans BILLS

DIMANCHE

MES CHOIX

Tampa Bay à Indianapolis (13h) BUCCANEERS

NY Jets à Houston (13h) JETS

Philadelphie à NY Giants (13h) EAGLES

Caroline à Miami (13h) PANTHERS

Tennessee en Nouvelle-Angleterre (13h) PATRIOTS

Pittsburgh à Cincinnati (13h) BENGALS

Atlanta à Jacksonville (13h) FALCONS

LA Chargers à Denver (16h05) CHARGERS

LA Rams à Green Bay (16h25) PACKERS

Minnesota à San Francisco (16h25) VIKINGS

Cleveland à Baltimore (20h20) RAVENS

LUNDI

MON CHOIX

Seattle à Washington (20h15) SEAHAWKS

Équipes en congé: Chiefs, Cardinals

RÉSULTATS DE LA SEMAINE DERNIÈRE: 10 en 15 (66,7%)

TOTAL CETTE SAISON: 101 en 165 (61,2%)

LES CHOIX DU JOURNAL

Buccaneers de Tampa Bay (7-3) c. Colts d’Indianapolis (6-5)

TAYLOR CONTRE UN MUR

Photo AFP

D’un côté, le porteur de ballon des Colts, Jonathan Taylor, qui brûle la ligue. De l’autre côté, la meilleure défensive contre la course du circuit. Ça promet! Les Bucs n’ont donné que 784 verges au sol cette saison. C’est minuscule, considérant qu’aucune autre équipe n’en a donné moins que 880. Difficile de voir qui gagnera cet affrontement, sachant que Taylor vient de malmener la défensive des Bills, qui était troisième contre la course. Le retour du plaqueur Vita Vea aidera Tampa.

Buccaneers par 5

Jets de New York (2-8) c. Texans de Houston (2-8)

ZACH WILSON DE RETOUR

Photo d'archives, AFP

Puisque Joe Flacco et Mike White se retrouvent sur la liste COVID, les Jets ramènent dans la mêlée le quart recrue Zach Wilson. Espérons seulement que sa blessure au genou sera 100% guérie. Difficile de croire que les Jets joueraient avec le feu quant à celui qu’ils voient comme le visage du futur de leur franchise. Les Texans sont 27e contre la passe et Wilson doit montrer du progrès. Ces deux équipes, aussi pitoyables soient-elles, ont vaincu les puissants Titans...

Jets par 1

Eagles de Philadelphie (5-6) c. Giants de New York (3-7)

NOUVELLE ATTAQUE?

Photo d'archives, AFP

Les Giants ont montré la sortie au coordonnateur offensif Jason Garrett. C’est Freddie Kitchens qui le remplacera. Avant sa tenue déplorable comme entraîneur-chef des Browns, il avait quand même relancé l’offensive de l’équipe. Il ne faut cependant pas attendre de miracle d'une ligne offensive qui se fait dominer. Les Eagles continueront de courir, eux qui ont mis en place l’une des attaques au sol les plus productives de la ligue ces dernières semaines.

Eagles par 6

Panthers de la Caroline (5-6) c. Dolphins de Miami (4-7)

EN REMONTÉE

Photo AFP

Les Dolphins prennent du mieux avec trois victoires de suite, mais ces résultats peuvent être trompeurs. Leurs efforts contre les Ravens ont été convaincants, mais beaucoup moins ceux qu'ils ont fournis contre les Texans et les Jets. Les Panthers appliquent la pression sur les quarts-arrières adverses sur 28,8% des jeux de passe, le deuxième meilleur taux dans la ligue. Ça augure mal pour la ligne offensive des Dolphins et dans ce contexte, Tua Tagovailoa ne sera probablement pas au sommet de sa forme.

Panthers par 3

Titans du Tennessee (8-3) c. Patriots de la Nouvelle-Angleterre (7-4)

DE VIEUX AMIS

Photo d'archives, AFP

Peu d’entraîneurs se connaissent aussi bien que Bill Belichick et Mike Vrabel, son ancien secondeur avec les Patriots. En deux affrontements, Vrabel a eu le dessus sur son prolifique mentor et dans ces deux victoires, ses Titans ont limité les Patriots à 11,5 points en moyenne. Sauf que cette fois, Vrabel ne pourra miser sur Derrick Henry. Sans lui, l’attaque aérienne en arrache et Ryan Tannehill compte neuf interceptions en six matchs.

Patriots par 6

Steelers de Pittsburgh (5-4-1) c. Bengals de Cincinnati (6-4)

CHANGEMENT DE CAP

Photo AFP

Les Bengals montrent un piètre dossier de 2-8 à leurs 10 derniers duels à la maison face aux Steelers, mais s’ils l’ont emporté à Pittsburgh il y a deux mois, il n’y a aucune raison de s’écrouler à la maison. Les Steelers renoueront avec TJ Watt en défensive, tandis que Joe Haden et Minkah Fitzpatrick pourraient aussi revenir. Il faut s’attendre à voir plus souvent Joe Mixon que Joe Burrow, puisque les Steelers concèdent 127 verges au sol par match.

Bengals par 3

Falcons d’Atlanta (4-6) c. Jaguars de Jacksonville (2-8)

DEUX CLUBS MISÉRABLES

Photo AFP

Il faut remonter à l’Halloween pour la dernière passe de touché de Trevor Lawrence, blanchi de cette colonne statistique à ses trois derniers matchs. Si la léthargie se poursuit contre les poreux Falcons, il faudra prévenir la police pour disparition. Le jeune quart n’est pas aidé par un système offensif qui n’utilise que très peu des concepts avec lesquels il a connu du succès sur la scène universitaire. Les Falcons ont inscrit trois points au total à leurs deux derniers matchs. Il y a autre chose à suivre...

Falcons par 3

Chargers de Los Angeles (6-4) c. Broncos de Denver (5-5)

L’INSTINCT DU TUEUR

Photo AFP

Pour les Chargers, c’est le moment d’attaquer avec l’instinct du tueur. Une victoire contre les Broncos séparerait à peu près pour de bon les deux rivaux de division. Attention toutefois: à leurs quatre derniers matchs, les Broncos n’ont donné que 201,5 verges par la passe en moyenne. Justin Herbert et ses receveurs posent cependant un défi énorme. La lutte contre la tertiaire, avec des joueurs d’impact comme le demi de coin Patrick Surtain II et le maraudeur Justin Simmons, sera captivante.

Chargers par 4

Rams de Los Angeles (7-3) c. Packers de Green Bay (8-3)

DUEL AU SOMMET

Photo AFP

Tout un choc entre puissances de la conférence nationale! Les Rams ont laissé échapper leurs deux derniers matchs, mais reviennent reposés d’une semaine de congé. Pendant ce temps, Aaron Rodgers bataille avec une blessure à un orteil, blessure qu’il décrit lui-même comme «très douloureuse». Les Rams excellent pour appliquer la pression (29 sacs du quart) et la ligne offensive des Packers est amochée. Avec leur alignement en santé, les Packers l’emporteraient. Pas cette fois.

Rams par 1

Vikings du Minnesota (5-5) c. 49ers de San Francisco (5-5)

ENJEU MAJEUR

Photo AFP

Ces deux opposants luttent pour demeurer dans le portrait des séries et ont joué du bon football dans les dernières semaines. L’attaque aérienne des Vikings a rarement été aussi productive que dans les deux derniers matchs. Il faudra contenir les élans de l’ailier défensif Nick Bosa, toujours dominant avec cinq sacs à ses quatre derniers matchs. S’il y a un aspect où les Vikings se sont améliorés, c’est la ligne offensive, qui n’a concédé que 14 sacs. Les receveurs des Mauves feront du bruit.

Vikings par 2

Browns de Cleveland (6-5) c. Ravens de Baltimore (7-3)

COSTAUDS RAVENS

Photo AFP

Les Browns auront-ils enfin trouvé la recette pour freiner les Ravens? À leurs trois derniers affrontements, les Ravens l’ont emporté en inscrivant une moyenne de 38,7 points. La défensive des Browns joue mieux cette saison, mais elle passe trop de temps sur le terrain, avec une attaque anémique qui a marqué plus de 17 points une fois seulement à ses six derniers matchs. Ce serait moins long de nommer les parties du corps où Baker Mayfield n’est pas blessé que de citer tous ses bobos.

Ravens par 8

Seahawks de Seattle (3-7) c. Équipe de Washington (4-6)

WILSON DOIT REBONDIR

Photo AFP

Depuis son retour au jeu tant attendu, Russell Wilson n’a amassé que 184 verges par match. Il n’a effectué que 51,5% de ses passes et n’a lancé aucune passe de touché. Il doit impérativement mieux jouer contre la défensive de Washington, qui est 28e contre la passe et qui n’a plus les joueurs pour harceler le quart-arrière. Un gros défi attend Benjamin St-Juste et la tertiaire de Washington face aux receveurs prolifiques des Seahawks... si Wilson arrive à les rejoindre.

Seahawks par 3

À voir aussi