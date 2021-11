«On passe pour une gang de bougons!»

C’était écrit dans le ciel. Une Française, Valérie Lemercier, a accaparé notre Céline Dion pour raconter dans un film l’histoire d’une Aline qui lui ressemblerait.

Il n’en fallait pas plus pour que des membres de la fratrie Dion crient à l’imposture et à la trahison.

En 2008, j’ai accompagné Céline Dion en tournée mondiale durant neuf mois. Le couple Dion-Angélil m’avait donné carte blanche, car je souhaitais écrire un essai sur notre phénomène national. L’ouvrage publié aux Éditions XO à Paris s’intitule L’énigmatique Céline Dion. J’ai donc vécu au cœur du petit clan Dion présent autour du monde.

Je comprends donc que Valérie Lemercier soit tombée amoureuse de notre Céline nationale. Elle lui voue en effet une admiration qui frise l’idolâtrie.

La cinéaste ignorait sans doute l’intime relation qu’ont les Québécois avec Céline. À l’instar de la famille Dion, ils s’approprient la Céline qu’ils croient posséder en propre. Devenue une richesse naturelle comme l’électricité, la chanteuse a illuminé notre vie collective.

Vision française

Valérie Lemercier a la qualité d’être française. C’est une Française ouverte aux autres, sans prétention, le contraire de la « maudite Française ». Cependant, cette semaine, la réalisatrice en a pris pour son rhume. Claudette et Michel Dion l’ont accusée des pires travers, car ils s’attendaient sans doute à retrouver à l’écran leur « vraie » famille.

Or, le film, encensé en revanche par des critiques québécois, est une re-création imaginaire et affectueuse de notre diva.

C’est également un hommage à notre culture populaire. C’est pourquoi le malentendu créé autour du film vise d’abord Valérie Lemercier.

Cette semaine, une chroniqueuse woke au Devoir a même tenté de récupérer l’affaire. « [...] la déception des Dion devant le film maladroit [...] est tout aussi réelle que la douleur de bien des Autochtones devant les caricatures constantes de leur culture ».

Valérie Lemercier serait donc un pur produit du colonialisme culturel français s’imposant à nous. En d’autres termes, Céline Dion ne devrait donc être l’objet que d’un film réalisé par des réalisateurs québécois, seuls capables de saisir la quintes-sence de la culture canadienne--française ! Voilà jusqu’où s’étend l’idéologie woke.

Le tintamarre trouve aussi écho en France dans tous les médias. Il n’est pas anecdotique, contrairement à ce que pensent plusieurs personnes agacées par l’ampleur médiatique.

Réussite

Céline Dion a réussi ce qu’aucun autre Québécois ni aucun francophone n’ont pu faire. Elle a conquis la planète entière par son seul talent et avec l’aide de son gérant et mari, René Angélil. Grâce aussi à son amour pour elle, il l’a propulsée au sommet de la gloire.

Normal que ce soit une Française qui l’a fait renaître sous les traits d’une Aline imaginaire. Il y a encore des affinités entre Français et Québécois.

J’ai consacré deux ans à me documenter et à écrire en toute liberté L’énigmatique Céline Dion. Je note que dans l’agitation actuelle, la chanteuse demeure silencieuse. Son ombre plane au-dessus du brouhaha la concernant. Céline Dion – et cela est encore ma conclusion – demeure impénétrable. Elle est à la hauteur de son mythe.

Comme écrivait Madame de Staël, « La gloire est le deuil éclatant du bonheur ». Enfermée dans son mystère, dans sa solitude, seule Céline demeure maître de son destin. Valérie Lemercier l’a comprise, car son film n’est qu’émotion, humour et sourde angoisse.