Quand la montagne accouche d’une souris

Une aura de mystère semblait entourer la parution de cet ouvrage. Je recevais communiqué sur communiqué, avec mention « sous embargo ». Diantre ! De quoi s’agissait-il ? Un moment, j’ai cru qu’on venait de découvrir le secret de la Caramilk et qu’on allait nous le dévoiler dans un scénario digne du Secret de la Licorne.

En fait, Québec solidaire semble vouloir se défaire de son image de parti sectaire et plaide maintenant en faveur de « ce qui nous lie » plutôt que ce qui nous sépare et nous divise. Le gros bon sens, dirait Falardeau. Après avoir fermé la porte à toute tentative de rapprochement avec la plus ancienne formation politique indépendantiste, le Parti Québécois, il était temps, me semblait-il, de tendre la main, car unis nous serons des géants.

Les dix député.e.s de Québec Solidaire prennent la plume ainsi que le militant ilnu Michaël Ottereyes et l’écrivaine et militante innue Natasha Kanapé Fontaine, pour nous dire ce que tout bon militant indépendantiste doit savoir : « L’indépendance du Québec, grâce à une assemblée constituante, sera le moment fondateur d’une réelle souveraineté populaire pensée par et pour nos peuples. » La consigne, donc : assemblée constituante et alliance avec les Premières Nations.

Dans sa présentation, Kanapé-Fontaine plaide en faveur d’un « vivre-ensemble » entre Québécoises et Québécois et l’ensemble des peuples autochtones. Cela va de soi. Les différents gouvernements péquistes ont toujours su faire preuve d’ouverture envers nos frères des nations autochtones et cela s’est traduit concrètement en multiples traités et ententes profitables à toutes les parties.

Geste révolutionnaire

Gabriel Nadeau-Dubois, parlant au nom de sa génération, propose, en introduction, rien de moins que de construire « un nouveau mouvement indépendantiste, capable d’être à la hauteur des exigences de notre temps ». Constatant la désaffection du projet indépendantiste chez les gens de sa génération, il en vient à accuser les vieux militants d’avoir dépouillé ce noble projet de son caractère transformateur. Il tourne en ridicule le mot d’ordre, lancé par Pierre Falardeau, je crois, selon lequel « la souveraineté du Québec ne serait ni à droite ni à gauche, mais en avant », feignant, sans doute, de ne pas en comprendre le vrai sens, comme si réaliser l’indépendance du Québec ne constituait pas en soi un geste révolutionnaire.

Nadeau-Dubois méprise manifestement ceux et celles (et je m’inclus dans ce « ceux ») qui l’ont précédé au sein du vaste mouvement indépendantiste, en faisant valoir que nous aurions négligé l’importance du volet social-démocrate du projet indépendantiste. Comme si GND et QS avaient le monopole de la vertu, de la solidarité, comme si les « autres » militants ne se préoccupaient guère du sort des travailleurs, des laissés-pour-compte et de la protection du territoire. Feint-il d’ignorer que d’autres militants avant lui, des « révolutionnaires tranquilles » et d’autres moins tranquilles, ont ouvert la voie et transformé ce Québec dans lequel il évolue aujourd’hui ?

Manon Massé, pour sa part, renchérit en insistant sur la nécessaire alliance avec les Premières Nations et les Inuits. Il faut « faire éclater le cadre pour en définir ensemble un nouveau, clame-t-elle. [...] Il nous faut déterminer, ensemble, le cadre nécessaire pour améliorer la vie du plus grand nombre de personnes possible. » Cela va de soi encore une fois.

Catherine Dorion s’essaie à parler de culture, mais que c’est pauvre : « On crée une vibe commune à laquelle tout le monde a envie de participer, parce qu’y participer signifie “ressentir ensemble”. »

Heureusement que Ruba Ghazal vient remonter quelque peu le niveau de la discussion. Je suis d’accord avec elle lorsqu’elle affirme qu’« utiliser l’indicateur de la langue parlée à la maison comme baromètre de l’état du français s’avère réducteur, voire culpabilisant pour la grande majorité des immigrants et de leurs enfants ». Sa défense du français comme langue du travail est louable.

Bref, du pareil au même. Je n’y ai vu aucune main tendue qui pourrait nous lier.