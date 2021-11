Quatre vins de soif

Voici quatre vins qui donnent soif. Des vins dont on dit qu’ils se laissent boire tout seuls. Ils sont d’une grande «buvabilité» et possèdent un indice de «picolabilité» élevé.

Buvez moins. Buvez mieux.

Amirault, La Ferme des Fontaines 2019, Saint-Nicolas-De-Bourgueuil, France 30,25$ - Code SAQ 14752027 – 12,5% - 1 g/L – Biologique

Du cabernet franc cultivé en bio, biodynamie. Levures naturelles. Fermenté en cuve ciment. Sans filtration; aucun sulfite ajouté. Bref, du vin naturel. Belle intensité aromatique. Des notes de réduction qui, à l’aération, laissent place au cassis, au poivron et au poivre concassé. Ample, énergique, porté par la fraîcheur de l’acidité, des tanins souples, c’est un vin qui plaira autant aux amateurs de vins nature qu'à ceux qui souhaitent s’y initier.

★★★1⁄2 $$$

Château Landra, Le P'tit Landra 2020, Ventoux, France 22,45$ - Code SAQ 14014892 – 13% - 1,6 g/L – Biologique

Après un blanc convaincant proposé à la SAQ cet été, le Château Landra nous revient avec Le P’tit Landra, qui, rassurez-vous, n’a rien de petit. Dominé par le grenache et nuancé par la syrah et le cinsault, c’est un rouge bien parfumé évoquant des tonalités de cerise, de réglisse et d’épices douces. Le vin est soyeux, fruité et gourmand. Un petit canon vendu à prix d’ami!

★★★ $$

Domaine Yohan Lardy, Les Michelons 2019, Moulin-à-Vent, France 27,70$ - Code SAQ 14184453 – 14% - 2 g/L

Belle découverte que cette cuvée parcellaire dite «Les Michelons», concoctée par le jeune vigneron Yohan Landry, qui a notamment bossé au Chili. Le domaine est en conversion Haute Valeur Environnementale (HVE). Un vin un peu plus sérieux que les trois autres décrits ici. Un nez bourré de fruits avec des notes de fruits rouges et une touche florale. Une matière de bonne densité avec des tanins fins et structurés. Long, un poil capiteux, mais surtout savoureux, il appelle le plateau de charcuterie.

★★★ $$$

Bodegas Murviedro, La Comarcal Delmoro 2020, Valencia, Espagne 20,35$ - Code SAQ 14791851 – 13% 1,7 g/L – Biologique

Du grenache juteux et croquant comme on l'aime! On ajoute un peu de syrah et du bobal. Un nez simple et efficace évoquant la cerise, la violette et le romarin. C’est joufflu, peu tannique et fort agréable lorsque servi frais (une heure au frigo).

★★1⁄2 $$

Légende

★ Correct

★★ Bon

★★★ Très bon

★★★★ Excellent

★★★★★ Exceptionnel

Plus d’étoiles que de dollars: il vaut largement son prix.

Autant d’étoiles que de dollars: il vaut son prix.

Moins d’étoiles que de dollars: il est cher.