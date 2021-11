Un peu de cohérence Monsieur Legault!

Combien de fois François Legault a-t-il parlé de l’importance de nos enfants et de leur éducation ? Combien de fois a-t-il dit aussi qu’il faut créer des « jobs payantes » au Québec ?

Souvent et avec raison. Parce que ça profite à toute la société.

Or, les salaires que reçoivent les personnes qui prennent soin de nos tout-petits et les éduquent sont loin d’être payants.

Malgré l’amour de leur métier, il n’est pas étonnant que les éducatrices cherchent ailleurs de meilleurs emplois. En juin, une sur deux songeait à quitter son métier.

Faire plus

On ne créera pas beaucoup de nouvelles places en garderie avec les conditions mises sur la table par le gouvernement. Les syndicats ont raison d’exiger plus pour les différents corps de métiers. Non seulement dans l’intérêt de leurs membres, mais aussi de l’économie.

Si on veut que plus de parents retournent sur le marché du travail, pour contrer la pénurie de main-d’œuvre, l’accès à des services de garde de qualité est fondamental. Nos CPE ont besoin de plus de ressources.

On a les moyens

Rappelons que Québec recevra six milliards du fédéral pour ses services de garde. Et pas plus tard que jeudi, le gouvernement Legault bombait le torse en annonçant des revenus inattendus grâce à la reprise économique.

Les moyens financiers sont donc là. Mais pas les choix de société. La CAQ ne reconnaît pas la juste valeur de nos CPE. Ils sont pourtant le premier jalon de notre système d’éducation.

À la radio, j’entendais une éducatrice dire qu’il faut un village pour élever un enfant. Avec raison. La qualité des services offerts dans les CPE dépend du travail de toute une équipe. Leur solidarité les honore.

Offrir 22,88 $/l’heure à une agente en soutien pédagogique et 22,85 $ à une éducatrice qui commence, comme elles le demandent, ce n’est pas un luxe si on veut attirer des gens de qualité dans ces professions. Selon moi, elles méritent même plus !

Ce taux horaire est moindre que ce qu’on offre à un apprenti briqueteur-maçon !