Une usine de pâte de tomates québécoise de 50 M$ sur la table

Après avoir lancé son « Quetchup » 100 % québécois, Simon-Pierre Murdock planche sur un projet d’usine de pâte de tomates de 50 M$ pour contrecarrer le géant Kraft Heinz, a appris Le Journal.

« On travaille secrètement depuis huit mois des plans maîtres pour construire notre propre usine de pâte de tomates de 50 millions de dollars », confirme au Journal Simon-Pierre Murdock, fondateur de Canada Sauce, de Saguenay.

Photo Francis Halin

« On a déjà investi plusieurs centaines de milliers de dollars dans l’ingénierie », explique l’homme d’affaires, qui est aussi à la tête de Morille Québec, une entreprise de champignons et d’épices sauvages d’ici.

Il y a un an, le gouvernement Legault a accordé un prêt de deux millions de dollars au géant américain Kraft Heinz, qui achète ses tomates des États-Unis, le jour du lancement de sa vaste campagne « Achetons québécois ».

Deux jours après, M. Murdock avait dénoncé ce coup de pouce de Québec. Depuis, l’entrepreneur a lancé son « Quetchup » 100 % québécois, et prépare l’ouverture de sa propre usine de pâte de tomates.

« On veut ramener au Québec la première usine de pâte de tomates pour que l’on arrête enfin d’être dépendant des multinationales américaines », dit-il.

La Rive-Sud de Québec (Lévis), la Montérégie et Drummondville, dans le Centre-du-Québec, sont dans sa mire. « Notre usine va s’appeler La maison de la tomate parce que l’on veut être un centre d’innovation », poursuit-il.

Pour l’accueillir, il faudra une municipalité avec un bon débit d’eau pour pouvoir laver aisément ses tomates, des fruits à proximité et de l’espace pour laisser circuler une trentaine de gros camions par jour pour nourrir l’usine.

Photo courtoisie

20 millions à Kraft Heinz

En entrevue, Simon-Pierre Murdock ne passe pas par quatre chemins : il espère que le gouvernement Legault, qui se fait l’apôtre de l’achat local, saura lui donner un coup de pouce.

Ces dernières années, Kraft Heinz a eu au moins 20 millions de dollars en aides publiques de toutes sortes de Québec, soit 15 millions de dollars (2002), 3,8 millions de dollars (2016) et 2 millions de dollars (2020).

« On n’a parlé à aucun ministre, mais on est en contact avec l’équipe du programme Essor. On espère avoir la même réceptivité que Kraft Heinz », lance-t-il.

L’entrepreneur, qui porte ce projet avec l’homme d’affaires du coin Jean Boivin, est déjà en discussion avec Fondaction.

Aujourd’hui, entre 50 % et 70 % de la production mondiale de la pâte de tomates provient de la Chine, souligne-t-il, une tendance qu’il veut renverser.

important contrat

Pour l’aider à concrétiser l’usine, le patron de Canada Sauce vient de décrocher un important contrat avec l’américaine Pastene.

« On vient de signer une entente nord-américaine avec Pastene pour plusieurs millions de dollars. Un ketchup aux herbes italiennes sort la semaine prochaine », partage-t-il, sourire aux lèvres.

« Les caisses commandées permettent de faire travailler des dizaines de personnes, et de faire des profits pour les réinvestir dans l’usine », conclut-il.

Simon-Pierre Murdock estime qu’il y a maintenant une pénurie de pâte de tomates, qui fait bondir les prix de 10 % à 20 % en raison de la baisse de productivité en champs et des problèmes de la chaîne d’approvisionnement.

Canada Sauce

Fondation : 2017

Fondateurs : Simon-Pierre Murdock et Jean Boivin

Actionnaires : Simon-Pierre Murdock, Jean Boivin et Frédérick Eleonore

Employés : 40

Siège social : Saguenay

Marques (produits) : Canada Sauce et Morille Québec

Usine projetée

Pieds carrés : 150 000 pieds carrés

Employés : 100

Machinerie : robotisée et récolteuse automatisée pour les champs de tomates