Une victoire reléguée au second plan

Jake Allen a livré une performance tout simplement incroyable devant le filet du Canadien de Montréal, aidant l’équipe à enregistrer une surprenante victoire de 6 à 3 devant les Penguins, samedi soir, à Pittsburgh.

Le portier du Tricolore s’est donné des airs de Carey Price en réalisant 47 arrêts devant les insistants joueurs des «Pens». Cette saison, aucun gardien n’a bloqué plus de lancers dans un match qu’Allen pour ajouter une victoire à sa fiche.

En troisième période, Allen a connu une séquence à l’image de son match. Tout juste après une mise en jeu, le Néo-Brunswickois a bloqué Sidney Crosby de la jambière avant de sortir la mitaine devant Evan Rodrigues.

Motivé par cette prouesse de son coéquipier, Artturi Lehkonen a déjoué Casey DeSmith quelques instants plus tard. Le Finlandais a ainsi touché la cible pour une troisième fois à ses quatre derniers matchs.

Après une première période où le Tricolore s’est beaucoup défendu, Jonathan Drouin a noirci la feuille de pointage en fin de second engagement. Interceptant une rondelle avant de partir en échappée, il a habilement glissé le disque entre les jambières du gardien. Le Québécois n’avait pas marqué à ses 14 dernières sorties.

Réplique immédiate

Alors que Lehkonen purgeait une pénalité, Evan Rodrigues a réduit l’écart pour les Penguins. La réplique du CH ne s’est pas fait attendre, puisque Christian Dvorak a accepté une belle remise de Sami Niku devant le filet pour redonner l’avance aux siens, 32 secondes plus tard.

En attaquant à six patineurs en fin de rencontre, l’équipe locale a frappé deux fois, gracieuseté de Jeff Carter et Sidney Crosby. Encore là, le Bleu-Blanc-Rouge a été rapide sur la gâchette en inscrivant trois buts dans des cages désertes. Josh Anderson (deux fois) et Tyler Toffoli en ont été les auteurs.

Mattias Norlinder était dans l’alignement pour un deuxième match consécutif. Le Suédois tarde à récolter un premier point dans la Ligue nationale de hockey, mais il a effectué un jeu très important en deuxième période. Alors qu’une rondelle avait percé la muraille d’Allen, le défenseur a étiré son bâton pour empêcher le disque de croiser la ligne rouge.

Pas plus tard que le 18 novembre dernier, Pittsburgh avait servi une sévère correction de 6 à 0 au Canadien, au Centre Bell. Dominique Ducharme pourra ainsi souffler un peu et préparer ses hommes à croiser le fer avec les Canucks de Vancouver, lundi.