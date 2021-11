BILODEAU, Jeanne d'Arc



À St-Eustache, le 18 novembre dernier, est décédée paisiblement Mme Jeanne d'Arc Bilodeau, à l'âge de 93 ans.Elle laisse dans le deuil son fils Robert Fournier, ses petits-enfants et ses neveux et nièces. Elle laisse aussi dans le deuil plusieurs amis et amies.La famille recevra les condoléances au salon funéraire :le dimanche 5 décembre de 13h à 16h. Une cérémonie commémorative aura lieu vers 15h30.