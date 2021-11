À l’image de la saison

La défaite des Alouettes contre les Tiger-Cats de Hamilton a été à l’image de leur saison 2021. Des revirements à des moments-clés, de mauvaises punitions et un rendement ordinaire de la part des unités spéciales.

Dimanche, au Stade Tim Hortons, les hommes de Khari Jones ont encore connu des hauts et des bas durant les 60 minutes de jeu. En éliminatoires, ce n’est pas suffisant pour passer au tour suivant.

L’entraîneur-chef des Alouettes s’est présenté avec les yeux rougis. On sent qu’il a vécu beaucoup d’émotions dans le vestiaire avec ses joueurs après la rencontre.

« C’est très frustrant de finir notre saison de cette façon, a mentionné Khari Jones lors de son point de presse. On bougeait bien le ballon au début de la rencontre. On a fait quelques bonnes choses à l’attaque et en défense.

« Lorsqu’on était en position de faire un placement et qu’il y a eu le revirement au deuxième quart, ça a changé le rythme de la rencontre. C’est un peu à l’image de notre saison. »

Encore l’indiscipline

Lors des premières semaines de la saison, les Alouettes avaient été aux prises avec un problème d’indiscipline. Cette mauvaise habitude est réapparue contre les Tiger-Cats.

Ils ont écopé de 14 punitions pour un total de 115 verges. C’est beaucoup trop pour avoir une chance de l’emporter.

« Les punitions ont été un gros problème, a souligné Jones. On en a écopé sur des jeux inutiles. Je trouve cela difficile parce que je suis une personne disciplinée dans la vie.

« À maintes reprises pendant la saison, mes joueurs ont perdu leur sang-froid. C’est une des choses qui nous a fait reculer. C’est un des aspects qui devra être corrigé. »

Le front défensif des Tiger-Cats a neutralisé le porteur de ballon William Stanback comme il le souhaitait. Le no 31 des Alouettes a connu un match tranquille avec une maigre récolte de 29 verges. Puis, par la voie aérienne, il a encore échappé une passe qu’il devait capter.

« Ils [les Tiger-Cats] ont un front défensif très physique, a expliqué Jones. On savait que ce serait une dure bataille. La défensive des Tiger-Cats a aussi fait de bonnes choses sur les deuxièmes essais et lorsque nous étions dans la zone payante. »