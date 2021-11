Antoine Cyr et Olivier Léveillé brillent en Finlande

Les fondeurs québécois ont brillé de tous leurs feux à la Coupe du monde de ski de fond de Ruka qui s’est conclue dimanche, en Finlande.

Après une 11e place, samedi, au 15 km classique Antoine Cyr a signé une 12e position, dimanche, au 15 km poursuite style libre. Ses deux performances lui permettent de se qualifier pour les Jeux olympiques de Pékin sans devoir attendre aux essais nationaux en janvier à Canmore.

Pour répondre aux critères de Nordiq Canada, Cyr devait percer le top 20. Mission accomplie à deux reprises pour le fondeur de 23 ans.

À sa première Coupe du monde en carrière, Olivier Léveillé n’a pas tardé à s’illustrer. À seulement 20 ans, le plus jeune coureur du circuit a terminé au 17e rang, ce qui lui permet lui aussi de répondre aux exigences de l’organisme national.

« Je n’ai jamais été aussi content de me lever à 4 h du matin pour regarder les courses, a déclaré l’entraîneur-chef du Centre national d’entraînement Pierre Harvey (CNEPH) Louis Bouchard. C’est un gros, gros accomplissement et je ressens beaucoup de fierté pour mon équipe. »

Deux autres Canadiens sont dans la course pour les trois entrées pour Pékin.

La seule façon pour Léveillé de ne pas être en Chine est que Russell Kennedy et Graham Ritchie réussissent de meilleures performances que sa 17e position d’ici la fin décembre, qui est la date limite pour répondre aux critères de Nordiq Canada.

« Les chances que deux Canadiens fassent mieux qu’Olivier avant les Fêtes sont très minces, a expliqué Bouchard. C’est quasiment impossible qu’il n’aille pas aux Jeux. Le calibre sera encore plus relevé la semaine prochaine puisque les Norvégiens seront de retour après avoir fait l’impasse sur l’épreuve de dimanche en Finlande en raison du froid. »

« Plus vite qu’espéré »

L’émergence des deux jeunes coqs a de quoi réjouir Bouchard.

« On a toujours espoir, mais les bons résultats vont plus vite qu’espéré, a reconnu Bouchard. J’ai parlé à Alex [Harvey], dimanche, et lui aussi est impressionné par les performances d’Antoine et d’Olivier. Je suis particulièrement content que le trou séparant la retraite d’Alex et l’obtention de bons résultats sur la scène internationale n’a pas été si long. Les deux sont très jeunes et ils font déjà de très bons résultats. »

« Antoine avait déjà enregistré des tops 30 en Coupe du monde l’an dernier et à 22 ans je savais qu’il n’avait pas atteint son plein potentiel, de poursuivre Bouchard. Quant à Olivier, il a fait un podium au mondial junior l’an dernier, mais c’est très différent quand tu arrives chez les seniors. C’est comme la LAH et la LNH, il y a une grosse coche entre les deux. »

L’entraînement estival a été payant. « Ils ont passé tout l’été ensemble. Ils se tiraient vers le haut et se poussaient. Les deux rivalisaient et se détachaient des autres athlètes du groupe. »

En raison de sa médaille de bronze au mondial junior l’an dernier, Léveillé avait besoin d’un top 30 et non d’un top 20, contrairement à Cyr.

Chez les femmes, Katherine Stewart-Jones et Cendrine Browne ont terminé respectivement en 21e et en 28e place.